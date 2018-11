Authentisches Theater geht unter die Haut

Es ist kurz nach 19 Uhr, als acht Frauen, allesamt schwarz gekleidet, die karge Bühne betreten. Sie ist leer und auch sonst gibt es keine großen Requisiten. Kein aufwendiges Bühnenbild. Das Einzige, was die Frauen in der Hand halten, ist ein Schnellhefter. Nacheinander stellen sie sich auf. Eine von Ihnen setzt sich vorne an den Bühnenrand hin. Die gemischte Menge wartet gespannt. Lisa Massettis Stück „Blumen sonstwohin...“ wurde in der Galerie Port 25 im Jungbusch gezeigt.

Es ist ganz ruhig im Raum. Ein beklemmendes Gefühl macht sich breit. Plötzlich fangen die Frauen an zu sprechen. Immer wieder hört man die Zeilen „Er hat mir rote Rosen gebracht. Er hat dabei geweint.“ Dann, ein heftiger Peitschenschlag auf der Bühne. Eine der Schauspielerinnen holt weit aus und schlägt mit einem schwarzen, ledernen Gürtel auf den Boden. Immer und immer wieder. Die Menge im Publikum hält den Atem an. „Ich weiß, er ist ein guter Mann. Ich bin es, die verletzt. Ich muss mich ändern.“ Es tut weh, das mit ansehen zu müssen. Am Liebsten würde man auf die Bühne stürmen und den Frauen helfen. Sie in den Arm nehmen und sagen, dass sie nichts Falsches getan haben, dass es nicht an Ihnen liegt. Und doch ist man machtlos und muss dieses Spektakel über sich ergehen lassen. So ähnlich könnte man wohl die Situation der Frauen beschreiben. Sie sind gefangen in einer kranken Beziehung. Zu schwach, um sich zu trennen. „Wenn ich ihn verlasse, was mache ich dann? Ich habe Angst vor ihm und auch Angst ihn zu verlassen.“

Das Schlechte verdrängen

Die Frauen schreien, weinen und flehen. Doch niemand hört sie. Sie fühlen sich alleine und im Stich gelassen. Ihnen ist nicht bewusst, welche Höllenqualen sie aushalten. Wie schlecht sie behandelt werden. Immer wieder vergeben sie. Versuchen das Gute in ihrem Partner zu sehen. Das Schlechte verdrängen sie. Die Wahrheit reden sie sich aus. Das, was an diesem Abend auf der Bühne gezeigt wird, ist keine Seltenheit. Jede vierte Frau ist Opfer häuslicher Gewalt.

„Das ist ein Thema, das uns alle umgibt“, sagt Regisseurin Lisa Masetti. Die Theaterpädagogin möchte mit ihrem Stück Betroffenen Mut machen und ihnen Wege aus ihrer Misére aufzeigen. Das Bühnenbild habe sie mit Absicht minimalistisch gehalten. „Es soll Distanz gewahrt werden“, erklärt sie. Durch diese statische Inszenierung bekommen die Worte der Protagonistinnen die volle Aufmerksamkeit.

Hannah, 29, aus Mannheim, ist ganz angetan von diesem Stück. „Es war wahnsinnig eindrucksvoll.“ Auch Eleonore, 63, aus Ludwigshafen, ist sehr bewegt. Sie kenne die Regisseurin und verfolge ihre Projekte schon seit Jahren. „Das ist für mich authentisches Theater. Ich bin zutiefst berührt.“

Es ist schon sieben Jahre her, als das Stück erstmalig im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Frauen- und Kinderschutzhauses Heckerstift im Gemeinschaftszentrum Jungbusch gezeigt wurde. Die Schauspielerinnen sind zum Teil Mitglieder des Internationalen Frauentreffs und Jugendliche der Creative Factory Werkstatt im Jungbusch.

Gegen 20 Uhr war die Aufführung schließlich zu Ende und die circa 40 erschienenen Gäste verließen allmählich die Galerie. Wer die Theaterperformance verpasst hat, bekommt im März 2019 noch mal die Gelegenheit, sie sich anzusehen. Anlässlich des Internationalen Frauentags, soll „Blumen sonstwohin...“ erneut aufgeführt werden. gio

