Autos raus für nächste Putz-Aktion

Anzeige

Mannheim.Das sogenannte „Pariser Modell“ zur Straßenreinigung wird fortgeführt. Dabei müssen alle Autos kurzzeitig aus einer Wohnstraße raus, damit Kehrmaschinen für drei Stunden dort saubermachen können. Die Abfallwirtschaft führt dazu ab dem Dienstag, 13. März, vorübergehend ein Halteverbot ein.

Anwohner erhalten Handzettel

Einen erfolgreichen Test gab es 2016 in K 3/K 4 bis E 3/E4 und in der Gartenfeldstraße (Neckarstadt-West). „Aufgrund der dauerhaft parkenden Autos ist es praktisch unmöglich, die Straßenrinnen sauber zu halten. Das geht nur, wenn die Autos zeitweise an anderer Stelle parken. Dann kann eine Kehrmaschine durchfahren“, erklärt Betriebsleiter Stefan Klockow.

Wie schon 2016 gilt das zeitweise Halteverbot zwischen den Quadraten K 3/K 4 und E 3/E 4. Das bedeutet: an jeweils einem Tag in der Woche über einen Zeitraum von drei Stunden kann dort kein Auto abgestellt werden. Dann gilt das absolute Halteverbot wie folgt: Von K 3/K 4 bis E 3/E 4 wird die Westseite jeden Dienstagmorgen und die Ostseite jeden Mittwochmorgen jeweils zwischen 7 und 10 Uhr gereinigt. Vom absoluten Halteverbot ausgenommen sind die Quadrate F 3 und F 4. Die Bürger werden über Verkehrsschilder auf die Maßnahme hingewiesen, die Anwohner erhalten eine Woche vorher Handzettel.