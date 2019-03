Awo stellt erneut Spendenzäune auf

Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim e.V. führt erneut die Aktion „Der Soziale Zaun“ zu Gunsten von Freezone durch und bittet die Bevölkerung um Sachspenden in Form von Bedarfsmitteln des täglichen Lebens, vor allem Hygieneartikel. Von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 17. Mai wird an fünf Stellen – jeweils vor Awo-Einrichtungen – ein „Spendenzaun“ aufgestellt, an den Spenden in einer Tüte aufgehängt werden können. Die werden zwei Mal täglich eingesammelt und am Ende an Freezone übergeben. Die Zäune stehen in Mitte an der Awo-Geschäftsstelle, Murgstraße 3, und beim Stadtteilservice Mitte des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt e.V., in H 7, 8 in der Innenstadt. Freezone hilft Jugendlichen, die obdachlos sind und auf der Straße leben. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019