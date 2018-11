Bahnhofsplatz: CDU drängt auf den Umbau

Das Potenzial des Willy-Brandt-Platzes vor dem Hauptbahnhof wird nach Meinung der CDU nicht ausgeschöpft: „Der Bahnhofsplatz als Stadteingang könnte hübscher sein“, monierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel bei einem Rundgang. Ideen seien gefragt, wie der Platz zu möbilieren und gestalten sei. Bei der Marktsituation, dem Kiosk oder dem Standort des Brezelhauses fehle der Gesamtzusammenhang, so Löbel.

Fahrräder im Weg

Auch eine zusätzliche Begrünung des Platzes stehe auf dem Prüfstand. Bis 2023 soll die Umgestaltung des Areals abgeschlossen sein. 23 Millionen Euro lässt sich die Stadt das Bauvorhaben kosten. Mindestens die Hälfte stellen Bund und Land als Mittel bereit. Auch die ansässige Hotelgastronomie würde sich über mehr Möglichkeiten zur Außenbestuhlung freuen, verriet Klaus Elliger, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung. Derzeit stünden vor allem die vielen wild abgestellten Fahrräder im Weg. Doch dies sei ein Kampf gegen Windmühlen, wie Elliger sagte. So lange jedoch Fahrradstationen Geld kosteten, „werden diese nicht von allen angenommen“, räumte er ein. In den Niederlanden seien Parkstationen für Fahrräder zum Beispiel kostenlos. In Mannheim kostet die Dauernutzung 60 Euro im Jahr. Für Leute mit Billigfahrrädern sei dieses Angebot überhaupt nicht interessant. „Da lässt man es eben darauf angekommen, ob es gestohlen wird oder nicht“, unterstrich der Fachbereichsleiter.

Nicht nur das Räderchaos sei auf dem Bahnhofsvorplatz ein Riesenproblem. „Wir müssen das Areal überhaupt von Nutzungen freibekommen“, wünschte sich Elliger. So müssten die Regionalbusse nicht unbedingt hier ihre Wendeschleife haben. „Dann könnten wir den gesamten Platz durchpflastern“, wie er vorschlug. Gleichfalls könnte man die Aufstellung der Taxis neu und besser ordnen. Die Dudlerischen Stehlen, an denen unter anderem die Beleuchtung des Platzes angebracht ist, seien ebenso in die Jahre gekommen. „Wir könnten Architekt Max Dudler fragen, um wohlmöglich ein neues Element zu finden, das den Platz besser strukturiert“, meinte Klaus Elliger.

„Wir haben einen Planungsraum bis Ende 2019“, betonte Michael Winnes. „Das wird richtig knapp“, gab der Leiter der Vergabestelle der VRN GmbH zu bedenken. Derzeit würden bereits erste Weichen ausgetauscht. Später erfolge dann der Austausch der Gleise. Zu den bestehenden drei Gleisen komme ein Gleis hinzu, sagte CDU-Stadtrat Thomas Hornung. Zudem werde ein Haltepunkt versetzt, meinte Micheal Winnes. Jetzt schon habe die Haltestelle am Bahnhof ihre Kapazitätsgrenze erreicht, unterstrich er. Zur morgendlichen Stoßzeit fahre beispielsweise die Linie 5 mit längeren Wagen. Der gesamte Bahnsteig sei dann mit einer Bahn besetzt. „Die Folgebahnen stauen sich daher am Ring“, erklärte der VRN-Planer. Die Situation sei absolut unbefriedigend, weil dies Verspätungen im ganzen Netz zur Folge habe, so Winnes. Bis zum Beginn der Bundesgartenschau soll die Baumaßnahme am Hauptbahnhof abgeschlossen sein. Zeitlichen Druck bekomme die Platzumgestaltung zudem durch die Baumaßnahme Hochstraße in Ludwigshafen. „Wir wollen für alles gewappnet sein, wenn die Schumacherbrücke nicht mehr genutzt werden kann und die Bahnen anders fahren müssen“, meinte er. Dies habe in jedem Fall auch Rückwirkungen auf Mannheim, wie Michael Winnes betonte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018