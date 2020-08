Baustelle der GBG sorgt weiter für Ärger

Vor ein paar Wochen hatten Quartiermanager Michael Scheuermann und Petar Drakul, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, begonnen mit einem „Straßengespräch“ im Jungbusch. Ziel war, Probleme der Menschen aufzunehmen und sie zur Verbesserung der Situation an die entsprechenden Stellen bei der Stadt weiterzuleiten. Zentrales Thema beim zweiten Anwohnertreffen: die Baustelle der GBG Wohnungsbaugesellschaft Ecke Böckstraße/Hafenstraße.

Ein echtes Nadelöhr

Erster Stein des Anstoßes: die Sackgasse, die durch Schließung der Böckstraße entstanden ist. Inzwischen sei es gelungen, durch Aufstellen von Halteverbotsschildern auf einer Seite der Böckstraße das größte Chaos beim Vor- und Zurückfahren zu vermeiden, berichtete der Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, Klaus Eberle. Die Schilder kämen nach Ende der Baustelle wieder weg. Ein Anwohner bat, dieses System weiterzuführen in der Beilstraße, die ein echtes „Nadelöhr“ sei. Eberle versprach, das durch Verkehrsexperten prüfen zu lassen. Ein weiteres Ärgernis für die Anwohner waren die wilden Müllablagerungen auf der Böck- und Beilstraße (wir berichteten). Inzwischen habe der Fachbereich dieses Problem weitestgehend im Griff, berichtete Markus Roeingh. Der Leiter des städtischen Eigenbetriebs Stadtraumservice hob das viele Grün im Stadtteil hervor und versprach, den kürzlich gefällten Baum vor der Onkel-Otto-Bar in der Jungbuschstraße bei der nächsten Pflanzaktion im Herbst zu ersetzen.

Ärgernis für die Anwohner ist der Sperrmüllberg im Hinterhof eines Anwesens in der Beilstraße. Der Quartiermanager erklärte, er habe „die Angelegenheit im Blick“. Erneut machten die Anwohner ihrem Ärger über die Baustelle der GBG Luft. Warum die Bauarbeiten so lange dauern und warum die Baustelle so groß sein müsse, dass keine Durchfahrt möglich sei, wollten sie wissen. „Das ganze Dilemma hat mit dem großen Kran angefangen“, kritisierte der Vorsitzende des Bewohnervereins, Norbert Hermann. Der Kran müsse weg, an der Baustelle werde seit Wochen nicht mehr gearbeitet, erklärten die Anwohner.

Zu wenig Parkplätze

Hermann Rütermann, Leiter des Soziokulturellen Zentrums „Kulturbrücken“ vor Ort, wollte wissen, wann die Baustelle aufgehoben werde. „Das schaffen wir erst Januar 2021“, erwiderte Karlheinz Frings. Der Geschäftsführer der GBG erklärte, ihm tue es leid, dass der Bau bei den Anwohnern für Ärger sorge. Doch anstelle des maroden Gebäudes errichte die GBG hier einen Neubau, in dem 15 geförderte Mietwohnungen zu einem Quadratmeterpreis von 7,50 Euro entstehen würden – sowie im Erdgeschoss gewerbliche Räume (wir berichteten).

Noch einmal habe die GBG mit der Stadt überprüft, ob die Baustelle reduziert werden könne. Doch es kämen noch zwei Silos dazu, und durch Corona brauche man auch mehr Sanitäranlagen. Es werde ständig am Bau gearbeitet. Auch der Kran werde weiter gebraucht zum Einbau der Fenster und zum Transport des tonnenschweren Materials nach oben. Wenn Platz im Inneren sei, könnte das Baumaterial dorthin verlagert werden.

Die Anwohner beklagten den Wegfall von Parkplätzen durch die Baustelle. Es gebe ohnehin zu wenig Stellflächen im Jungbusch, die noch dazu oft von Besuchern von außerhalb belegt würden. Dazu erklärte Scheuermann: „Was das Parkproblem betrifft, brauchen wir viel Vorbereitung für ein Gespräch, wo es nur um Anwohner-Parkplätze geht.“ Im Neckarvorland werde sich viel tun. Aber bei diesem Anwohnertreffen wolle man das nicht zum Thema machen, da kein Verkehrsexperte dabei sei. Die Bezirksbeiräte Zora Brändle (Grüne) und Karim Baghlani (SPD) wollen das Thema mit in dem Bezirksbeirat nehmen und „Druck machen, dass Besucher abends hier auf die Parkplätze im Neckarvorland ausweichen“.

Ein Wunsch aus der Monitoring-Gruppe im Quartier ist zudem die Umgestaltung der Fußgängerzone mit einem gastronomiefreien Bereich nur für Anwohner. Das Anwohnergespräch dazu findet am 19. August um 18 Uhr vor Ort statt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020