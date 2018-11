Ein spärlich erhellter Saal, kahle Zweige, gespenstische Schatten an der Decke, unheimliche Windgeräusche, Tierschreie, die in einen langsam anschwellenden Ton mündeten, schufen eine magische Atmosphäre für das Konzert „Nacht, Beschwörung und Magie“. Mit Liedern und Stücken von Barock über die Romantik bis zur Moderne bot Carré Chanté, der neue Frauenkammerchor der Mannheimer Liedertafel, eine musikalische Begegnung mit dem Geheimnisvollen.

In wechselnden Formationen bewiesen die 17 Sängerinnen mit Chorleiterin Janette Schmid ihre Vielseitigkeit und Experimentierfreudigkeit. A cappella widmeten sie den Beginn des Konzerts dem Mond mit verschiedenen zeitgenössischen Kompositionen beispielsweise von dem gebürtigen Pfälzer Alwin Schronen. Das „Zigeunerleben“ von Robert Schumann sowie Felix Mendelssohn Bartholdys „Hexenlied“ begleitete Jan Wilke am Flügel. Aufgelockert und ergänzt wurde das Programm durch Auszüge aus literarischen Texten, zum Beispiel „Krabat“ von Otfried Preußler. Die Sprecherinnen Martina Kuntze, Sarah Rothfuß und Wiebke Urbschat überzeugten mit lebhaftem Vortrag.

Hexen werden lebendig

So wurde „Der Zauberlehrling“ von Goethe lebendig oder die Hexen aus Shakespeares „Macbeth“. Deren „Double Trouble“ wurde zuerst szenisch dargestellt und kam dann in der Vertonung von John Williams zum Klingen – bekannt aus dem Film „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“. Drei Hexen treiben auch in Henry Purcells Oper „Dido and Aeneas“ ihr Unwesen. Als Solistinnen brillierten Antje Renner und Amelie Meister. Eindrucksvoll auch „Aglepta“, ein experimenteller Gesang des schwedischen Komponisten Arne Mellnäs auf den Silben eines mysteriösen Zauberspruchs mit Zischen, Geräuschen und kurzen Schreien. Den Abschluss bildete der perkussive Gesang „Käppee“, aus dem Repertoire der finnischen Folkgruppe „Värttinä“. Zu energischen Schlägen auf der Cajon von Janette Schmid sangen die Frauen von nichtsnutzigen Ehemännern, dabei fast bedrohlich immer einen Schritt auf das Publikum zugehend. Die zuvor gebannte Stille löste sich in lang anhaltendem Applaus. Nach einer Zugabe lud die Chorleiterin zu Glühwein, Punsch und Sekt ein.

Carré Chanté, im Januar 2017 als Projektchor gegründet, gehört seit Anfang 2018 als dritte Chorgruppe zur Liedertafel. Im April wurden sie bei einem internationalen Chorfestival in Assisi mit einer hohen Punktzahl und Golddiplom ausgezeichnet. Karin Rose

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018