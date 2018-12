Beschäftigt Rauch bald Landtag?

Es kommt Bewegung in die Sache: Seit mehr als zwei Jahren verlangen Anwohner und Markthändler vonseiten der Verwaltung und Politik gegen die Beeinträchtigungen durch den Rauch von mindestens 17 Grillrestaurants rund um den Marktplatz vorzugehen. So haben sie auch eine Petition an den baden-württembergischen Landtag gerichtet. Nun wollen sich Mitglieder des Petitionsausschusses bei einer Vorortbegehung in Mannheim ein persönliches Bild von der Lage machen.

Dokumentation erstellt

Wie Götz Lipphardt von der Initiativgruppe „Grillrauch“ bei der jüngsten Sitzung des Quartierforums Unterstadt in K1 berichtete, soll der Termin im Januar stattfinden. Entsprechendes habe ihm Boris Weirauch, SPD-Landtagsabgeordneter und Berichterstatter im Petitionsausschuss, mitgeteilt. „Was genau bei diesem Termin stattfindet, und wer alles kommen wird, weiß ich allerdings noch nicht genau“, sagte Lipphardt. Von der Initiativgruppe sei bereits eine Dokumentation der Belästigungen erstellt worden. Man habe dafür entsprechende Fragebögen an die Betroffenen verteilt, wieder eingesammelt und bereits einen Zwischenstand ermittelt. „Es ist daran sehr gut zu erkennen, dass eine massive Belästigung vorliegt“, führte er aus. „Gut wäre es, wenn sich an der Dokumentation noch mehr Leute beteiligen könnten“, so der Unterstadtbewohner. Er erzählte, dass ein weiterer Mitstreiter auf dem heimischen Balkon eine kleine Feinstaub-Messstation errichtet habe. „Dabei sind gewisse Korrelationen zwischen den Zeitpunkten der Belästigungsspitzen durch Grillrauch und denen der Messspitzen festzustellen“, bestätigte Lipphardt.

Mit der Petition an den Landtag möchte die Initiativgruppe zum einen, dass der Landtag über eine Bundesratsinitiative eine Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erreicht. Künftig sollen, so der Wunsch der Antragsteller, die Immissionsschutzgrenzen für Feuerungsstätten auch gelten, wenn sie zur Herstellung von Speisen genutzt werden. Das ist bisher nicht der Fall. Des Weiteren hat die Initiativgruppe „Grillrauch“ den Landtag gebeten, das Gaststättengesetz zu reformieren.

Denn die Betreiber der Grillrestaurants benötigen gegenüber den Betreibern von Gaststätten keine Konzession, da sie zumeist keinen Alkohol ausschenken. Somit fallen sie nicht unter das Gaststättenrecht mit den entsprechenden Vorschriften.

Zu guter Letzt fordern die Antragsteller vom Landtag, es den Kommunen zu gestatten, eigene Maßnahmen beschließen und tätigen zu können, um gegen diese Belästigungen vorzugehen. Die jeweilige Kommune könnte dann etwa Filtereinrichtungen für Grilllokale vorschreiben.

„Schön, dass da jetzt etwas passiert und wir nicht nur eine schriftliche Antwort bekommen, sondern ein wirklicher Austausch stattfindet“, freute sich Esther Baumgärtner über den angekündigten Ortstermin. Sie selber werde immer von Menschen wegen des Grillrauchs angesprochen, erklärte die Quartiermanagerin, die die Sitzung, zu der nur wenige Interessierte gekommen waren, leitete.

Beleuchtung unter der Lupe

Eine weitere Initiativgruppe des Quartierforums will die Beleuchtungssituation in der Unterstadt unter die Lupe nehmen. Dazu soll, so der Vorschlag von Esther Baumgärtner, ein Rundgang durch die entsprechenden Viertel stattfinden. „Es gibt in der Innenstadt noch viele dunkle Flecken und wir müssen überlegen, ob an diesen Orten außer einer besseren Beleuchtung noch andere Maßnahmen benötigt werden“, sagte Baumgärtner. Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt (BGV), schlug vor, neben einem Polizeibeamten zu diesem Termin auch einen Vertreter der MVV einzuladen. „Er könnte uns dann erläutern, warum die jeweilige Beleuchtungssituation so gewählt ist oder er nimmt auf, wo noch eine fehlende neu eingerichtet werden muss.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018