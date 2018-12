Besinnliches Zeichen

Bereits zum siebten Mal erstrahlen die Kerzen an einer Tanne auf der Wiese neben der Konkordienkirche in R3 und verbreiten in der östlichen Unterstadt ein adventliches Licht der Hoffnung. Im Jahr 2012 zunächst als Trostpflaster und Zeichen für das von Bauarbeiten gebeutelte Quartier gedacht, sei daraus mittlerweile eine schöne Tradition vom Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt (BGV) und der Citygemeinde Hafen-Konkordien geworden, alljährlich an dieser Stelle einen Weihnachtsbaum aufzustellen, sagte Wolfgang Ockert, Vorsitzender des BGV in seiner kurzen Ansprache. „Bei aller Würdigung der vielen kommerziellen Aktivitäten hier in der Innenstadt, finde ich es sehr schön, dass es auch etwas Nichtkommerzielles gibt“, führte er aus.

Ihm pflichtete Pfarrerin Anne Ressel bei: „Wir wollen ein gemeinsames Zeichen setzen, die Stadt schön zu gestalten. Die Menschen sollen merken, dass es um Advent und Weihnachten geht.“ Man wisse ja gar nicht, was so ein beleuchteter Baum bei dem Einzelnen, der daran vorbeilaufe, bewirke, so die Seelsorgerin, die anschließend mit einer Erzählung auf den Advent einstimmte.

Die neun Meter hohe Tanne war tags zuvor mit tatkräftiger Unterstützung und erheblichem Aufwand von der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim aufgestellt worden. „Die Feuerwehr hat uns wissen lassen, dass wir nächstes Jahr für eine größere Buchse Sorge tragen sollen, denn sie hatte Mühe, den Baum wegen seiner Größe in die vorhandene zu hieven“, berichtete Wolfgang Ockert, der sich ausdrücklich für einen finanziellen Zuschuss des Bezirksbeirates (BBR) Innenstadt/Jungbusch für das Vorhaben bedankte. Fast der gesamte BBR war zur Illuminierung gekommen, dazu einige Stadträte, zahlreiche Mitglieder des BGV, Bewohner der Unterstadt, Gemeindeglieder der Citygemeinde Hafen-Konkordien, Quartiermanagerin Esther Baumgärtner sowie Vertreter des Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde Johannes XXIII.

Spende für Offene Weihnacht

Großen Andrang gab es auch beim anschließenden Beisammensein. Der BGV hatte mit „Weck, Worscht und Glühwein“ für das leibliche Wohl gesorgt und freute sich am Ende über einen Spendenerlös von 270 Euro. Der Betrag kommt der Citygemeinde Hafen-Konkordien für die „Offene Weihnacht“ am 24. Dezember zugute. bh

