Besondere Töne zu rundem Geburtstag

Als ein Ereignis der besonderen Art präsentierte der Frauenchor, zusammen mit dem Sängerchor der Fleischerinnung Mannheim und den Gastchören, der „Germania Oftersheim“ und dem Gospelchor „Happy Voices“ aus Oftersheim, das Jubiläums-Herbstkonzert anlässlich seines 30-jährigen Bestehens und 10 Jahre gemischter Chor. Unter den Chorleitungen von Hans-Georg Reinhard für die Fleischerchöre mit Pie Kanemoto am Klavier, und Michael Leibfried für die Chöre aus Oftersheim boten die Sängerinnen und Sänger ein Konzert, das sehr beeindruckte.

Zuhörer klatschten mit

In der voll besetzten Citykirche St. Sebastian am Marktplatz erklang zur Eröffnung das Blechblasquartett „Delax-Deluxe“ aus Schwetzingen mit „Under the Sea“ und „Broadway-Melodien“. Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzenden Karl und Lina Wowy brachte der Frauenchor das Lied „Eleni“ eindrucksvoll zu Gehör. Mit dem Gospel „Heaven“, rockig von Pie Kanemoto am Klavier begleitet, danach a Capella vorgetragen „ Herrliche Berge“ sowie mit dem „Vater unser“ von Hanne Haller ging es weiter. Bei „Für Alle“ von der Gruppe Wind zeigte der gemischte Chor sein musikalisches Können, das kontrastreicher nicht sein konnte.

Den Mittelteil der Veranstaltung übernahm eindrucksvoll die „Germania Oftersheim“ mit „Weit, weit weg“ von Hubert von Goissern und „Ihr von Morgen“, ein Song von Udo Jürgens – zwei besinnliche Lieder, um gemeinsam mit dem Gospelchor „Mamaliye, Sing Africa, sing“ schwungvoll auch die Zuhörer zum Mitklatschen zu bewegen. „Delax-Deluxe“ spielte den „Spanischen Zigeunertanz“ – wobei mancher bei diesem Paso-doble-Arrangement seine Füße nicht mehr ruhig halten konnte. Bei „Joshua fit the Battle of Jericho“ konnte man über die glasklaren Töne der Instrumente staunen.

Mit „Tears in Heaven“ von Eric Clapton ging es bei den „Happy Voices“ besinnlich weiter und eindrucksvoll mit „Deep River of Love“, und mit einer gelungenen Choreographie leiteten sie schwungvoll zum fröhlichen „Let my Light shine bright“ über.

Nun war wieder der gemischte Jubelchor an der Reihe mit „Sierra Madre del sur“, bei dem der Sopran des Fleischerchors brillieren konnte. Weiter ging es nach einer Bearbeitung durch Chorleiter Reinhard mit den Abba-Liedern „Mich trägt mein Traum“ und „Danke für die Lieder“. Als absoluten Höhepunkt des großartigen Programms erschallte „Adiemus“ von Karl Jenkins, was die Zuhörer mit besonders starkem Applaus honorierten.

Gefühlvoller Abschluss

Bevor der Pianistin mit einem Blumenpräsent und den beiden Chorleitern mit Präsenten aus der Fleischerei gedankt wurde, stimmten alle Chöre gemeinsam aus 75 Sängerkehlen zu einem gefühlvollen Abschluss „Die Rose“ an. Ein Lied, das unter die Haut geht und etliche Zuhörer zu Tränen rührte.

Als Zugabe gaben die Chöre schließlich noch die „Irischen Segenswünsche“ mit auf den Heimweg. Ein besonderes Konzert der Fleischerchöre ging zu Ende, was mit minutenlangen „Standing Ovationen“ von den begeisterten Zuhören belohnt wurde. red

