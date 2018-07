Bittere Jahresbilanz

Anzeige

„Eigentlich hätte das Jahr 2017 ein Jahr der Konsolidierung sein sollen – nach dem Jahr der Umbrüche 2016“, erklärte Vorsitzender Justus Voget bei der Jahreshauptversammlung der Mannheimer Liedertafel. „Es ist ein Katastrophenjahr geworden – mit einem Ereignis, das den Verein bis in die Grundfesten erschüttert hat“, führte der Vorsitzende weiter aus. Am Abend vor der Generalprobe musste das geplante Jahreskonzert der Liedertafel mit dem Magnifikat von John Rutter wegen Erkrankung der Dirigentin abgesagt werden (wir berichteten).

Ohne Leitung

„Im Nachhinein kamen uns doch erhebliche Zweifel, ob der Chor auf die Aufführung eines so anspruchsvollen Werkes vorbereitet war“, erklärte Voget. Weil Maria Rodriguez Luengo in der Folge alle Kontakte zur Liedertafel abgeblockt habe, hätten beide Chöre ohne Leitung dagestanden. Zum Glück hätten beide Chöre noch vor Weihnachten mit KMD Jürgen E. Müller für den Gemischten Chor/Stammchor und Andreas Fulda für das Junge Ensemble kompetente Vertretungen gefunden. Beide seien inzwischen zu regulären Leitern ihres Chores gewählt worden. So habe es 2017 nur zwei öffentliche Auftritte der Liedertafel gegeben – auf dem Lindenhöfer Promenadenfest und beim Adventssingen im Karl-Weiß-Heim.

Das im Jubiläumsjahr 2016 initiierte Offene Chorsingen ist inzwischen fester Bestandteil des musikalischen Jahresprogramms der Liedertafel. Dadurch habe der Gesangverein auch neue Mitglieder gewinnen können. Voget berichtete weiter: Eine feste Einrichtung ist die Musikwerkstatt, bei der Chorsänger als Solisten ihr Können beweisen. Der Workshop „Luthers Lieder“ mit Kirchenmusikerin Elke Völker war der Beitrag der Liedertafel zum Lutherjahr. Neben dem traditionellen Klavierabend von Rolf Sieren gab es unter anderem noch einen Stimmbildungsworkshop mit Janice Dixon.