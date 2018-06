Breite Straße – neue Hoffnung

Anzeige

Es geht voran im K1 Karree am Neckartor. Das ehemalige Mömax-Haus an der Breiten Straße ist entkernt, die alte Fassade abgebaut. Mehr als 50 Bürger, Gewerbetreibende und Bezirksbeiräte nahmen teil am Stadtteilspaziergang mit Oberbürgermeister Peter Kurz und Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb, um sich vor Ort zu informieren und sich ein Bild vom Fortgang des Projekts und den Entwicklungen bei der geplanten Videoüberwachung Breite Straße zu machen.

„Wir erwarten einiges an positiven Impulsen vom K1 Karree“, betonte der Oberbürgermeister. Ömer Nohut, Geschäftsführer der K1 Verwaltungs GmbH, erklärte: „Hell und lichtdurchflutet wird die Fassade des neuen Shopping-Centers.“. 90 Prozent der insgesamt 11 000 Quadratmeter seien bereits vermietet; geplante Eröffnung ist im ersten Quartal 2019. „Ankermieter ist der Aldi Supermarkt im Erdgeschoss“, so Nohut weiter. Dort eröffne auch die Drogerie Rossmann eine neue Filiale. Hinzu kommen ein kleiner Kiosk und zwischen diesem Shop und Aldi eine kleine Eisdiele. Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss erlebten Besucher kulinarischen Genuss im Restaurant HuQQaba, das zu einer internationalen Gastronomie-Kette gehört.

Im zweiten Obergeschoss eröffnet McFit einen Fitness-Club. Außerdem sind dort Lagerflächen. Im dritten Obergeschoss ziehen Halma GB Blutspende und Cinema Quadrat ein. Im 3200 Quadratmeter großen Dachgeschoss mit begrünter Terrasse finden sich Büros. „Die Restfläche von zehn Prozent ist für Einzelhandel konzipiert“, so Nohut. „Die Technik ist komplett neu, der Rohbau inzwischen fertig.“ Ziel sei es, den Standort in die Umgebung zu integrieren. „Wir möchten, dass die Breite Straße noch mal einen Aufschub bekommt und auch den Einzelhandel in der Marktstraße beleben“, betonte Nohut. 85 Parkplätze biete das neue Kaufhaus, erwiderte Nohut auf die Frage von Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt. Durch Zugang zum Nachbargrundstück K2 stünden weitere 170 Parkplätze zur Verfügung. Bezirksbeirat Steven Kunz (Linke) gefiel vor allem, „dass die Betonfassade vom Ex-Mömax endlich weg ist“.