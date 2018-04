Brisante Jagd nach medialer Zustimmung

Anzeige

Lehrreiche Erfahrung

Das Interaktive Theaterstück kam bei den Schülern in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula der berufsbildenden Schule bestens an. Immer wieder bezogen die Schauspieler das junge Publikum mit ein in das Geschehen. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, mit dramatischen und komödiantischen Elementen ihrer Schauspielkunst sensibilisierten Pat Mueller, Sinem Süle, Alessandra Ehrlich und Gerburg Maria Müller ihr Publikum für die brisante Thematik des Gefangenseins in einer Social-Media-Spirale, die aus täglich inszenierten Instagram-Bildern und der Sucht nach Likes besteht.

Nach ihrer ersten preisgekrönten Theaterproduktion „Jungfrau ohne Paradies“ war „Fake Paradise“ bereits die zweite Erstaufführung eines Stücks von Alessandra Ehrlich und Gerburg Maria Müller in der Eberhard-Gothein-Schule, freute sich Schulleiter Peter Sauter. Dass das interaktive Stück, das in Kooperation des Künstlernetzwerks „New Limes und WIR! e. V.“ und des Demokratiezentrums Baden-Württemberg entstand, in der Eberhard-Gothein-Schule aufgeführt wurde, sei dem finanziellen Engagement des Kolpingwerks, Schule ohne Rassismus, dem Förderverein und Tatjana Dietl, Gewaltpräventionsbeauftragte der Schule, zu verdanken.

Die Aufführung wurde nicht nur von der Mannheimer Polizei zu Präventionszwecken aufgezeichnet, zur Premiere war auch Erster Bürgermeister Christian Specht gekommen. Der Dezernent für Sicherheit, Ordnung und Prävention begrüßte das Aufgreifen des brisanten Themas „Populismus“ durch das Theaterstück, „das den jungen Menschen Hilfe anbietet, die falsch abgebogen sind“. Für Ouday Tabburah, Janja Eckard und ihre Mitschüler war „Fake Paradise“ „eine lehrreiche Erfahrung, hautnah zu erleben, wie negativ Mobbing, Hassreden und Fake News wirken“.

