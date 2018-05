Brücken zur Gegenwart

Anzeige

„Deshalb wollen wir uns in kleinen Schritten aktiv für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander einsetzen“, meinte auch Yeganeh Mimoradi. Die Eltern der 19-Jährigen stammen aus dem Iran. Sie selbst sei allerdings in Deutschland geboren. Mittlerweile studiert Mimoradi auf ein Lehramt. „Wir diskutieren viel in der Malschule und tauschen uns aus“, unterstrich gleichfalls die 13-jährige Sude Ükil. Ebenso wie die gleichaltrige Sarah Attina Mimic findet sie dafür stets ein offenes Ohr bei Christine Behrens. Mimic kommt aus Kroatien und ist erst seit drei Jahren in Deutschland. „Sie spricht dafür aber perfekt deutsch“, lobte die Malschulleiterin. Denn in den Räumlichkeiten an der Jungbuschstraße achte sie darauf, dass nur in dieser Sprache gesprochen werde, versicherte die Künstlerin.

Diesen Vorteil möchte ebenso Mario Petrov nutzen. Der 17-jährige Bulgare ist erst seit kurzem im Kreis der Malschüler aktiv und zeigte sich auf der Veranstaltung noch schüchtern. Yazdan Sharifi ist da schon weiter. Der aus Afghanistan stammende 23-Jährige hat mittlerweile eine Ausbildung angefangen. Ebenso wie Yahya Madarati aus Syrien hat er Christine Behrens über deren Lehrtätigkeit an der Justus-von-Liebigschule kennengelernt.

„Blich nach vorn“

Erst im Vorfeld des Kunstprojekts zum Kreis der Malschüler gestoßen war Sven Kaulbarsch. Der Student hatte gemeinsam mit der Künstlerin die Werkschau organisiert. „Es ist wunderbar, wie die Teilnehmer zu Christine Behrens aufschauen“, zeigte er sich beeindruckt. Dies sei eine Gabe der Malerin. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch feines Gitarrenspiel von Can Porazan begleitet, der mit seinem Lied „Blick nach vorn“ genau den Grundton der Veranstaltung traf.

