Bürgerchor wirkt erstmals in der Oper mit

Erstmals ist der Alphabetchor nun in eine Operninszenierung integriert. Der Mannheimer Monteverdi-Zyklus, der in der vergangenen Spielzeit mit der „Heimkehr des Odysseus“ große Erfolge feierte, wurde nun mit der „Krönung der Poppea“ fortgesetzt. Drei eigens für den Chor arrangierte barocke Werke bereicherten die Aufführung – „eine gewaltige Herausforderung für die Laiensänger, noch dazu auf einer Bühne, die während der ganzen Aufführung unter Wasser steht“, stellte die Dramaturgin Cordula Demattio klar, und Joe Völker erinnerte an die anstrengende zeitliche Koordination der zusätzlichen Proben.

„Natürlich können nicht alle Chormitglieder die Oper begleiten, dafür reichen Kostüme und Masken nicht“, nannte der Chorleiter die Reduzierung der Teilnehmer auf 80 Sänger. „Die Anzahl der Teilnehmer schwankt von Fall zu Fall“, so Völker, und weist auf das nächste Projekt beim Sommer-Festival hin, das das Nationaltheater vom 12. bis 22. Juli veranstaltet. Hier werden Teile des Chores das Mannheim-Requiem von Jan Dvorak und die Frauen ein Roadmovie aufführen.

Das Opern-Einsteigerprogramm Alphabet wird gefördert durch den Innovationsfonds Kunst des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Alphabetchor durch die Wohnungsbaugesellschaft GBG. cha

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018