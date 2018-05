Bunte Frühlingstänze beflügeln Groß und Klein

"Winter Ade!" - so hieß das Motto des 9. Sommertagszugs der östlichen Unterstadt. Sonnenhungrige Kinder und Erwachsene trafen sich in der Innenstadt auf dem Schulhof der Sickingerschule in T 4. Von da aus ging es dann mit selbstgebasteltem Schneemann, Kreppblumen und Brezelgestecken über die Breite Straße zum Lameygarten, um den langen und kalten Winter endgültig auszutreiben.

Begleitet

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2320 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009