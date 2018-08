Bunte Vielfalt gegen rechts

Anzeige

Die Statue des großen Dichters am Schillerplatz hält eine Friedensfahne in der Hand, auf der Wiese davor sitzen Menschen auf Picknickdecken, Passanten bleiben stehen, Anwohner schauen neugierig aus den Fenstern. Was hier stattfindet, ist ein Fest der Künstlervereinigung „Bunte Vielfalt gegen völkische Einfalt“.

Der Einzug der AfD in den Bundestag, die zunehmende Beliebtheit nationalistischer Parteien in Europa, Diskussionen über die Abweisung von Flüchtlingen an der Grenze und die Seenotrettung im Mittelmeer – das sind Themen, die die Künstler auf dem Schillerplatz bewegen. Als „Initiative gegen den Rechtsruck“ betrachten sie sich, erklärt Moderatorin Monika Margret-Steger und betont: „Kunst entsteht durch Austausch, nicht durch Abschottung.“

So bunt wie die Gesellschaft, die sie sich wünschen, ist auch das Programm – von Musik über Kabarett und Zaubertricks bis hin zu politischen Beiträgen. Die Band Monimates singt „Kill all the white men“, um die Unterdrückung der Dritten Welt anzuprangern, und die Sängerin Joana beschwört mit ihrem Lied „Drunne in de Quadrate“ die düstere Atmosphäre eines Nazi-Aufmarschs in Mannheim herauf. Besondere Begeisterung erweckt der 13-jährige Ali Insan: Begleitet von seinem Vater singt der Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums türkische und kurdische Lieder und spielt dazu orientalische Melodien auf der Geige. Auf humorvolle Weise setzen sich die Kabarettisten Frederic Hormuth und Einhart Klucke mit aktuellen politischen Themen auseinander. „Haben die Nazis überhaupt ein Bleiberecht?“, fragt Klucke. „Oder gehen sie irgendwann zurück in ein sicheres Herkunftsland, zum Beispiel nach Österreich?“