Busch-Lauf wegen der Hitze abgesagt

Die Veranstalter rund um das Gemeinschaftszentrum im Jungbusch und die Engagierten aus dem Stadtteil haben den für Sonntag geplanten Spendenlauf „Runtegrate – Laufen für den Jungbusch“ abgesagt. „Aufgrund anhaltender Hitze sehen wir uns dazu gezwungen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Da für Sonntag erneut 37 Grad vorhergesagt seien und vor längeren Aufenthalt im Freien aus Gesundheitsgründen gewarnt werde, „können wir kein Sportereignis dieser Art veranstalten“, so Michael Scheuermann vom Gemeinschaftszentrum. Die Veranstalter wollen den beliebten Lauf jedoch nicht ausfallen lassen und planen in enger Abstimmung mit Förderern und Beteiligten eine Verschiebung auf einen Sonntag in der zweiten Septemberhälfte. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019