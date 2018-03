Cademartori erneut gewählt

Anzeige

Isabel Cademartori ist erneut zur Vorsitzenden der SPD Innenstadt/Jungbusch gewählt worden. Die 30-Jährige steht damit zum dritten Mal in Folge an der Spitze des mit 232 Mitgliedern größten Mannheimer Ortsvereins. Cademartori berichtete bei der Jahreshauptversammlung von den Aktivitäten, die die Sozialdemokraten in den vergangenen zwei Jahren angestoßen hatten. Neben der Landtags- und der Bundestagswahl lag der Schwerpunkt der Arbeit demnach auf kommunalen Themen. So engagierte sich der Ortsverein gemeinsam mit lokalen Stadtteilvereinen bei der jährlichen Aktion „Putz deine Stadt raus“, nahm am Runtegrate-Spendenlauf im Jungbusch teil und setzt sich für die Anbindung der Innenstadt an das Neckarufer, bezahlbares Wohnen, die Erhaltung des Herschelbads oder auch eine grünere Innenstadt ein. Auch in den kommenden Jahren, so teilte Cademartori mit, sollen diese Themen vorangetrieben werden.

Bei den Haushaltberatungen der Stadt habe der Ortsverein wichtige Akzente gesetzt, sagte die Vorsitzende. So werde sich die SPD Mannheim jetzt verstärkt dem Thema Mobilität widmen – „ein Thema, was von der Innenstadt aus, mit einem Verkehrsworkshop und der erstmaligen Teilnahme am Parking Day, immer wieder vorangetrieben wurde“. Nur mit einer engagierten Mitgliedschaft könne man Ziele auch erreichen, freute sich Cademartori über einen Zuwachs von 50 Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren. Der Ortsverein Innenstadt/ Jungbusch sei damit nach wie vor der größte SPD-Ortsverein in Mannheim und der jüngste in ganz Baden-Württemberg.

Den Ortsvereinsvorstand komplettierten die stellvertretenden Vorsitzenden Zarife Türk und Detlef Möller, Kassiererin Carolin Wichtermann, Schriftführerin Christina Atalay und die Beisitzer Ghayyur Ahmed, Marko Andelic, Mark Danker, Sebastian Camarero Garcia, Claudia Möller und Giacomo Salmeri. aph