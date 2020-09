Chöre proben auch per Videochat

Als die Zusammenkunft der meisten Vereine im März dieses Jahres aufgrund der steigenden Corona-Zahlen untersagt wurde, kam das Mannheimer Chorleben schlagartig zum Erliegen. Auch die Sängerinnen und Sänger der Mannheimer Liedertafel e.V. blieben dem Probenraum seither fern. Zahlreiche Projekte, wie das Programm „Zwischenzustand“ des Ensembles Carré Chanté, verschiedene Workshops und fortlaufende Formate wie das Familiensingen sowie das Offene Chorsingen, liegen seitdem auf Eis.

Konzerttermin im Frühjahr

Für ihr nächstes großes Projekt, Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll, kommen die Sänger aber nun wieder zusammen – und zwar sowohl persönlich als auch digital. „Der Vorstand des Vereins hat ein Konzept für gemeinsame Proben innerhalb der eigenen Probenräume erarbeitet. Dabei hat die Sicherheit unbedingte Priorität, weswegen wir uns selbst strenge Richtlinien auferlegt haben. Die Teilnahme via Videochat ist zusätzlich für alle möglich, die nicht persönlich zu den Proben kommen können oder möchten“, so Vorstandsmitglied Lena Weller.

Bereits seit Juli erarbeiten die Chorleiter Ferdinand Dehner und Andreas Fulda mithilfe eines Videochatprogramms das neue Programm. Die Ensembles konnten das neue Werk dadurch bereits kennenlernen und trotz räumlicher Trennung während der coronabedingten Pause die Chorgemeinschaft erleben.

Im Requiem steht der vierstimmige Chor im Mittelpunkt. Solisten und Instrumente treten im Vergleich zu anderen chorsinfonischen Werken in den Hintergrund. Auch deshalb gehört das Requiem zu den beliebtesten Herausforderungen für Chorsänger. Ein Konzerttermin ist unter Vorbehalt für das Frühjahr 2021 angedacht.

Justus Voget, Vorstandsvorsitzender des Vereins, hält den Zugang zu den Proben wie gehabt für Neuzugänge offen: „Interessierte Sängerinnen und Sänger, die das Projekt begleiten oder generell mit der Mannheimer Liedertafel singen möchten, sind herzlich eingeladen, auch bei den Online-Proben unverbindlich einzusteigen. Dazu reicht eine Anfrage per E-Mail.“ aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.09.2020