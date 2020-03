Der Mensch steht hier im Mittelpunkt

Das „Elisabeth“ ist mehr als nur ein Ort zu lernen: Das zeigte das Gymnasium bei seinem diesjährigen Schulfest. Bei der Informationsveranstaltung zu Beginn des ereignisreichen Tages konnte Schulleiterin Manuela Weiss-Schröder zahlreiche Viertklässler und ihre Eltern begrüßen. Mit dem Auftritt der Schulband mit Sängerin Diana Jabr und Coach Zacharias Zschenderlein, einer Zumba-Vorführung und Kostproben aus dem Französisch- und Latein-Unterricht bewiesen die Schüler eindrücklich, wie lebendig das Leben in diesem Innenstadt-Gymnasium ist.

Kleine Klassen

Die Schulleiterin betonte: „Am Elisabeth-Gymnasium stehen junge Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationen im Mittelpunkt.“ Derzeit besuchen etwa 355 Schüler aus 34 Nationen die Innenstadtschule, die Klassengröße liegt bei durchschnittlich 25 Schülern, die Oberstufenkurse sind kleiner. Das Elisabeth-Gymnasium fühlt sich einem Leitbild verpflichtet, das von allen Beteiligten der Schule gemeinsam entwickelt wurde, um Schülern dieser unterschiedlichen Nationen und Kulturen auf ihrem Weg zu mündigen, demokratiefähigen Mitgliedern der Gesellschaft ein Stück zu begleiten, sie dabei zu fördern und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, mit denen sie nach Schulabschluss ihren individuellen Weg in ein gelingendes Leben finden. Über alle gymnasialen Bildungsinhalte hinaus unterstützt das junge Lehrerkollegium die Schüler ganz individuell in ihrer Entwicklung zu einem selbstbewussten und weltoffenen Menschen. Ein gutes Miteinander von Eltern, Lehrern und Schülern ist der Schulgemeinschaft dabei ein großes Anliegen.

Nacer Boukerche fühlte sich „sehr gut informiert“. Seine Tochter Fatma wolle hier in die Schule gehen. „Das ist gut und nicht weit von zuhause, meine Familie wohnt in der Stadt“, sagte er. Stefan und Cinthia Radke sind mit ihren Kindern aus Ludwigshafen gekommen. Sohn Elias ist schon Schüler im Elisabeth-Gymnasium und findet: „Die Schule ist ok“. Im nächsten Jahr will auch Tochter Zoe an die Mannheimer Schule wechseln. Stefan Radke findet die „Schule sehr gut, weil die Klassen hier kein sind“.

Beim anschließenden Rundgang durch das Haus konnten sich die Besucher noch näher über die unterschiedlichen Angebote informieren und die Schule durch zahlreiche Mitmachstationen kennenlernen. Beim Tarzan-Parcours bewiesen die künftigen Schüler schon eine beachtliche Sportlichkeit. Erste artistische Erfahrungen machten die kleinen Besucher beim Zirkus-Projekt unter Leitung von Katja Graf. In einem Raum wurden alle am Elisabeth-Gymnasium unterrichteten Sprachen vorgestellt: Englisch, Latein, Französisch und Russisch.

Staunen und Begeisterung

In eine römische Toga gewandet führten Sechstklässler Magnus und andere Schüler von Lateinlehrerin Jeanette Gaa die kleinen Besucher in die Kunst des Schreibens auf Wachstäfelchen ein. Spaß mit Physik lautete das Motto bei der Jagd auf Angry Birds. Im NWT-Saal (NWT = Naturkunde/Werken/Technik) führte Mahda aus Klasse 8a seinen selbstgebauten Kran vor. Iris Herpich und ihre Töchter Charlotte und Eva probierten die Technnik gleich mal selbst aus.

In der Kreativwerkstatt bedruckten die Viertklässlerinnen Olivia und Antonia mit Unterstützung durch Lehrerin Elke Thomann und Sozialarbeiterin Christine Weber ihre eigene Taschen. Für Staunen und Begeisterung bei kleinen und großen Besuchern in den Räumen der Naturwissenschaft sorgte ein Roboter: „Dash“ reagiert nämlich auf Stimmen, umfährt Hindernisse und kann sogar singen und tanzen.

Auch für das leibliche Wohl der Gäste wurde bestens gesorgt, beispielsweise an der reichhaltigen Kuchentheke der J1 und J2.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020