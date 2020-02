„Die Kirche auf den Kopf stellen“

Die Stimmen der Jugendlichen sollen nicht nur zum Thema Klimaschutz und Politik Gehör finden, sie gehören auch ganz klar in die Zukunft der Kirche. Die Jugendkirche SAMUEL kommunizierte dies sehr deutlich und lud dafür die Jugendlichen der Quadratestadt zu einer Jugendkonferenz in die katholische Jugendkirche im Jungbusch ein. Dass sich über 80 Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren aus fast allen Stadtteilen zu der Veranstaltung angemeldet hatten, zeigte, dass Kirche nach wie vor ein Thema für junge Menschen ist. „Lasst uns heut zusammen die Kirche in Mannheim auf den Kopf stellen“ forderte Bildungsreferentin Lisa Stegerer bei ihrer Begrüßung auf und drehte symbolisch dazu eine hölzerne Kirche auf den Kopf.

Engagierter Austausch

Auch Dekan Karl Jung forderte nach seinem Interview mit Annika alle Anwesenden dazu auf, die Kirche auf den Kopf zu stellen, damit neue Ideen und ein neues Denken entstehen, denn es brauche eine neue Sicht für eine Veränderung. „Es ist wichtig, dass die Kirche auch ein jugendliches Gesicht hat. Denkt mit und bringt euch bei den Workshops ein und wir schauen dann, was wir von euren Ideen übernehmen können“, versprach der Dekan. Auch Jugendpfarrer Tobias Streit fieberte aufgeregt der großen Konferenz entgegen, da Jugendliche und junge Erwachsene für ihn und sein Team sehr wichtig sind.

Um die Fantasie der Teilnehmer anzuregen, entführte Zauberer Linus alle noch schnell in die Welt der Magie, bevor die Workshops starteten. Es stand jedem frei, in welchem Workshop er wie lange mitarbeiten wollte und wann man zum nächsten wechselte. Es dauerte nicht lange und es anstand ein aufgeweckter Austausch der Jugendlichen, die die Themen von vielen Seiten beleuchteten, produktiv diskutierten, Veränderungsvorschläge brachten, aber auch über ihr persönliches Empfinden zur Kirche sprachen. Gemeinsam mit den Referenten aus Mannheim, Freiburg und umliegenden Seelsorgeeinheiten wurden bis zum Ende der Konferenz die vielen weißen Stellen auf den Plakaten und Zettel mit bunten Wörtern gefüllt, die nun von der Jugendkirche ausgewertet werden. „Wir sind motiviert und gespannt, wie wir gemeinsam die Kirche in Mannheim verändern. Die Jugendkonferenz ist dazu ein wichtiger Baustein und der Anfang zur Veränderung“ sagte Jugendpfarrer Tobias Streit. Anja (23), Verena (18) und Ana (17) freuten sich, dass sie mit der Jugendkonferenz die Möglichkeit bekamen, das zu sagen, was sie bewegt. „Es war toll, dass wir nach unseren Ideen und Meinungen gefragt wurden. Das bestärkt uns in unserem Glauben und zeigt, dass wir ernst genommen werden“, sagten die drei, die sich auch die Freiheit nahmen Themen zu hinterfragen. Es dürfte sie auch gefreut haben, dass bei der Abstimmung, ob im Anschluss ein Wortgottesdienst oder eine Eucharistiefeier gefeiert wird, die Entscheidung auf die Eucharistiefeier gefallen war, und das sich Sturmtief „Sabine“ erste nach der Veranstaltung aufblies, das war wohl auch von höchster Stelle so entscheiden worden. Im Haus der Jugend laufen nun die Auswertungen der Jugendkonferenz, die an Weihbischof Christian Würtz übergeben werden.

Info: Infos unter www.jugendkirche-samuel.de

