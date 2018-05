„Diesen Ort der Vielfalt erhalten“

Anzeige

Hoffnung machte Quartiermanager Michael Scheuermann: Zwar könne man die Macht des Geldes nicht aufhalten. Doch er habe etwas mit der Stadtspitze ausgehandelt: „Der Jungbusch muss als Ort der Vielfalt erhalten bleiben.“ Es gebe zwar kein verbrieftes Recht in Deutschland, an einem Ort zu wohnen, aber das Recht und die Pflicht, sich für den sozialen Zusammenhalt einzusetzen – das sei auch, was sie motiviere. Er habe mit Oberbürgermeister Peter Kurz vereinbart, dass es für den Jungbusch eine Vereinbarung geben muss – für Vielfalt, Solidarität und Miteinander.

Sie wollten auf Hauseigentümer, Gastronomen zugehen, um zu klären, was der Jungbusch braucht, was seine Vielfalt erhält, so Scheuermann. Der Quartiermanager will eine Monitoring-Gruppe zusammenstellen, will Politik und Verwaltung darauf hinweisen, was getan werden muss. „Die Stadt hat uns ermächtigt und ermutigt, dazu beizutragen, die Lebendigkeit des Stadtteils zu erhalten, aber man braucht auch Unterstützung von oben“, betonte Scheuermann.

