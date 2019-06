Döner-Qualm könnte sich schon bald in saubere Luft auflösen

Leidgeprüfte Anwohnern in der Innenstadt dürfen hoffen, dass der lästige Döner-Qualm von Grillrestaurants am Marktplatz sich demnächst förmlich in Luft auflöst. Das genau versprechen jedenfalls Hersteller von technischen Anlagen, die den lästigen Rauch aus den Abgasen herausfiltern. Die Stadt sucht deshalb jetzt Freiwillige, die in ihrem Lokal diese Art der Reinigung testen.

Welcher

...