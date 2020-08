Dreck an Ufern, auf Wegen und Plätzen

Die sommerliche Witterung zieht die Menschen hinaus in die Natur. Doch die Freude über das sprießende Grün wird immer wieder getrübt. Allzu viel Müll liegt zwischen Blumenrabatten und Sträuchern, an Seeufern und Wegen sowie auf Plätzen. Das ärgert die Bürger. Bewohner aus verschiedenen Stadtteilen haben sich unabhängig voneinander beim „Mannheimer Morgen“ gemeldet und ihre Beobachtungen mitgeteilt.

„Ein riesiges Problem“

„Wir haben seit der Schließung der Abfallentsorgung, speziell der Grünabfallentsorgung, ein riesiges Problem rund um unsere Anlage“, klagt der Vorsitzende der Kleingärtner Manheim Ost, Gerd Müller. Er ist verärgert über die wilden Ablagerungen von Grünschnitt und Bauschutt an den Wegen in der gepflegten Gartenanlage. Besonders schlimm sei die Situation auf dem Parkplatz an der Hermsheimer Straße. Über die gesamte Fläche stapeln sich dort neben Grünabfällen, ein Tischkicker, ein Kindersitz, Autowrackteile, ein alter Grill, Campingmöbeln, Kunststoffbehälter sowie Berge von Flaschen. Ein Sack voll Kirschen und andere Essenreste locken die Ratten an. „Alle werfen hier ihren Dreck hin, natürlich auch Kleingärtner“, stellte der Vorsitzende fest. Anrufe bei der Stadt würden teils in der Warteschleife laden, beziehungsweise es werde erklärt, dass sich die Stadt darum kümmern würde. „Aber nichts geschieht.“.

Auch die Ufer der Seen auf der Vogelstang und in Rheinau gleichen nach einem Badewochenende kleinen Müllkippen. Das Problem habe sich in der Coronazeit zugespitzt, findet Petra Franke. Die Feudenheimerin, die häufig am Vogelstangsee mit ihrem Hund spazieren geht, ärgert sich über die Umweltverschmutzung am Badestrand auf Wallstadter Seite: Ihre Bilder zeigen leere Plastikverpackungen und Getränkedosen, volle Kinderwindeln und Glasscherben sowie illegale Grillplätze. „Gegrillt wird auf dem Boden – zurückbleiben viele verbrannte Stellen, das bedeutet Brandgefahr“, erklärte Franke bei einem Vororttermin mit dem Vorsitzenden des Bürgervereins Vogelstang. Gunter U. Heinrich erklärt: „Auf der Vogelstangseite sieht es nicht besser aus.“ Seit die Besucherzahl in den Schwimmbädern begrenzt sei, reisten „ganze Familien“ im Bus an, packten Brauereigarnituren, Grill und Teppiche aus und okkupierten auf der Liegewiese große Bereiche, in die sich kein anderer mehr hineintraue. Dafür sei der See aber nicht gedacht, sondern er solle Naherholungsort für die Bewohner sein. „Da wird auch kein Abstand gehalten, keiner trägt eine Maske“, bemängelte Heinrich. Er findet: „So wie in Bobenheim-Roxheim der Silbersee sollte auch der Vogelstangsee gesperrt werden.“

See am Wochenende belagert

Dafür plädierte auch der Betreiber der Wakeboard-Anlage am Rheinauer See. Peter Lindenberger, der große Teile des Sees gepachtet hat, achtet streng auf Einhaltung der Corona-Vorschriften. Nur 17 Prozent gehören zum städtischen Badestrand. Christa Hussal vom 1. Mannheimer Tauchsportverein, der die Patenschaft für den Rheinauer See übernommen hat, ärgert, dass der See am Wochenende „total zugemüllt war“ und auch hier sei „von Abstand halten keine Spur“ gewesen.

Müllablagerungen am Alten Meßplatz in der Neckarstadt ärgern Anwohnerin Melanie Laube. „Die Abfallbehälter sind voll, der Dreck fliegt herum, die Ratten rennen rum und über die Störungshotline gemeldete Mängel werden auch nicht beseitigt“, berichtete sie dem CDU-Ortsvorsitzenden Christian Stalf sowie den beiden Bezirksbeiratssprecherinnen Roswitha Henz-Best (Ost) und Karin Urbansky (West) bei einem Vororttermin. „Die Situation ist eine Zumutung“, finden Henz-Best und Urbansky. Die CDU-Politiker fordern mehr Einsätze der Abfallwirtschaft im gesamten Stadtteil und dass die im Frühjahr ausgefallene Aktion „Putz Deine Stadt raus“ im Herbst nachgeholt wird.

Wilde Sperr- und Restmüllablagerungen machen den Anwohnern der Neckaruferbebauung (NUB) zu schaffen. Nach einem Brand dürfen die Müllschächte der Hochhäuser nicht mehr genutzt werden. Deshalb hat die Stadt in der Tiefgarage zwei Container aufgestellt. „Da die Kapazität der beiden Container nicht ausreicht und die Deckel regelmäßig offenstehen, kommt es im Lauf der Woche zu wilden Müllablagerungen und Geruchsbelästigungen“, erklären Annette und Jürgen Bernhard vor Ort sowie anhand von Bildern. Dies sei sowohl aus brandschutzrechtlichen und (insbesondere in Coronazeiten in unmittelbarer Nähe des Kinderhauses) aus hygienischen Gründen eine unzumutbare Situation. Bei der Stadt ist das Problem bekannt, es gibt auch schon Gegenmaßnahmen (siehe Infokasten).

