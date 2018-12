Ein Abend, der beflügelt

Wohin man auch blickte, überall aufgeregte und fröhliche Gesichter: Schülerinnen und Schüler, die noch schnell ihre Instrumente stimmten, Eltern, die noch einen guten Platz in der voll besetzten Kirche suchten, die zwischen den Bänken standen, um miteinander oder mit den Lehrkräften einen Plausch zu halten. Gekommen waren viele, viele Menschen, die in der Adventszeit einfach die gute Stimmung und Musik genießen wollten, die das traditionelle Konzert des Ursulinen-Gymnasiums Mannheim in der prächtig erleuchteten Jesuitenkirche versprach.

Keine leichte Nummer

Das Stimmengewirr verstummte unmittelbar, als die Bläserklasse unter der Leitung von Moritz Loewen das Adventskonzert mit einem französischen Volkslied eröffnete. Keine leichte Nummer, schließlich spielten die Schüler der Klasse 5b erst seit ein paar Monaten auf ihren Instrumenten.

Doch die anschließend von Dekan Karl Jung an die Konzertbesucher gerichteten Eröffnungsworte motivierten die nervösen Musiker: „Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler“, zitierte Dekan Jung aus dem Buch Jesaja. Und erkennbar beflügelt wirkten die darauf folgenden Auftritte der Streicherklasse (Klasse 6b), geleitet von Petra Bellinger, und des Unterstufenchors, den Chorleiterin Simone Loewen dirigierte. Auch der Große Chor begeisterte mit Klassikern wie „This little light of mine“ oder Händels „Freue dich, Welt“ das Publikum.

„Wenn man in sich selbst vertraut, dann kann man fliegen und sich erheben“, sagte Dekan Jung. Genau dieses Selbstvertrauen war beim Orchester des Gymnasium deutlich zu spüren, das unter der Leitung von Frau Hötzer Ravels „Bolero“ erklingen ließ, und nicht zuletzt bei den von Schülerinnen und Schülern geleiteten AGs, dem Gitarrenorchester und der A-Capella-Band „Volume“, die ebenso wie die Harfenistin Lili Schönfeld aus Kursstufe 2 mit ihren Darbietungen zugleich das Publikum beflügelten und vorweihnachtliche Stimmung erzeugten. Zum Abschluss des Abends sang die gesamte Konzertgemeinde „Tochter Zion“.

Blumen zum Dank

Über das Flügel verleihende Konzerterlebnis freute sich schließlich nicht nur der Elternbeirat des UGM, der zum Dank Blumensträuße überreichte, sondern auch Schulleiter Alexander Stöckl, der daran erinnerte, wie wichtig eine friedliche Adventszeit ist, gerade im Hinblick auf die jüngst verübten Anschläge in Straßburg. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018