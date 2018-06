Ein Abend voller Liebeserklärungen

Anzeige

Musik, die das Herz berührt, erlebten zahlreiche Gäste, die sich die finnisch-deutsche Chor-Kooperation in der Citykirche St. Sebastian anhörten. In der schönen Atmosphäre und guten Raumakustik der katholischen Kirche am Marktplatz präsentierte das Junge Ensemble der Mannheimer Liedertafel bei seinem Sommerkonzert „My spirit sang all day“ zusammen mit dem Studentenchor Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat (WiOL) aus Helsinki weltliche und geistliche Liebeslieder aus Deutschland und Europa.

Der finnische Chor unter der Leitung von Elisa Huovinen ist auf Europareise und brachte Musik aus seinem Land mit. Entstanden ist dieser besondere Kontakt durch ein Erasmusstudium, erzählte der neue Chorleiter des Jungen Ensembles, Andreas Fulda. Zu hören waren Auszüge aus den Programmen beider Chöre sowie ein gemeinsames Stück: Unter der Leitung von Fulda gaben die Chöre eine Kostprobe aus dem finnischen Repertoire und bewiesen mit Hans Nybergs „I denna ljuva sommartid“ – in Anlehnung an Paul Gerhards Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“, dass mit nur wenigen Stunden Probenzeit ein tolles gemeinschaftliches Projekt auf die Beine gestellt werden kann.

Wunderbare Klangfülle

Die Freude am gemeinsamen Gesang war in allen Gesichtern deutlich zu erkennen. Danach entführte das junge Ensemble in die facettenreiche Welt jenes großen Gefühls, das uns Menschen im Innersten antreibt. Den Reigen der Lieder eröffnete der 2002 gegründete Kammerchor mit dem nach Psalm 116 konzipierten „Ich lieb, weil erhöret der Herr“ von Josef Gabriel Rheinberger, ehe das reizvolle Madrigal „Che se tu se‘il cor mio“ die Zuhörer dahinschmelzen ließ. Diese und alle weiteren Chorwerke, wie „All mein Gedanken, die ich habe“ von Johannes Brahms, Henry Purcells „Thou knowest, Lord“ bis hin zum innigen „Vater unser“ von Heinrich Schütz intonierten die Sänger auf höchstem Niveau und in wunderbarer Klangfülle.