Ein Kümmerer für die Innenstadt

Schmierereien und Graffiti an Häusern, wilde Müllablagerungen und Zigarettenkippen: Das alles ist ein alltägliches Ärgernis für die Bewohner in der Innenstadt. Um dagegen vorzugehen, hatte der Bürger- und Gewerbeverein östliche Innenstadt (BGV) beim Neujahresempfang von den Ordnungskräften Maßnahmen verlangt. Nun reagiert die Stadt und setzt einen City-Inspektor für ein verbessertes Stadtbild ein.

„Der City-Inspektor ist als Innenstadt-Kümmerer zu verstehen“, teilt Oberbürgermeister Peter Kurz mit: Er lege sein Augenmerk auf offensichtliche Defizite im öffentlichen Raum. Diese solle er erkennen und deren schnelle Beseitigung veranlassen, aber auch im Dialog mit allen Verantwortlichen systemische Probleme erkennen und lösen. „Als Vertreter der Ordnungsbehörde kann er auch selbst unmittelbar Anordnungen treffen“, heißt es weiter. Dazu sei es nicht nur wichtig, die Situation vor Ort zu prüfen und zu bewerten, sondern auch die Regeln zu kennen, sowie die Ansprechpartner, sowohl innerhalb der Verwaltung als auch außerhalb bei Institutionen, Vereinen und Verbänden.

Die Funktion des City-Inspektors übernimmt ab sofort zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe der Leiter der Abteilung Ordnungs- und Servicedienst des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung Harald Born (Bild). „Es geht uns darum, dass der City-Inspektor über Behördengrenzen hinweg in der Lage ist, Missstände schnell beseitigen zu lassen und so das Sicherheitsgefühl zu steigern. Er ist damit Teil unseres Sicherheitskonzeptes zur Verbesserung objektiver und subjektiver Sicherheit in der Stadt“, sagt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Reibungsverluste vermeiden

„Wir begrüßen die Schaffung dieser neuen Funktion grundsätzlich“, sagt der Vorsitzende vom Bürger-und Gewerbeverein Östliche Innenstadt Wolfgang Ockert auf Anfrage. Ein City-Inspektor könne von Vorteil sein – vor allem auch dann, wenn es für Problembereiche in der Verwaltung unterschiedliche Zuständigkeiten gebe. „Hier zunächst nur einen Ansprechpartner zu haben, der dann verwaltungsintern das Problem zur Lösung weiter delegiert und koordiniert, macht durchaus Sinn“, so Ockert. Das könne dazu beitragen, alles schneller, effizienter und lösungsorientierter anzugehen. Reibungsverluste könnten vermieden werden.

Der Verein erwartet zudem, dass Probleme auch ohne Hinweise aus der Bürgerschaft früher erkannt und beseitigt werden. In der Doppelfunktion des City-Inspektors und der Leitungsfunktion im Fachbereich Sicherheit und Ordnung sieht Ockert Synergieeffekte. „Das bietet Chancen“, verspricht er: „Wir werden als für die Innenstadt zuständiger Verein die Rolle des Ansprechpartners bei Problemen gerne wahrnehmen und bauen auf eine gute Zusammenarbeit, da die Zielsetzung des City-Managers mit unseren Zielen übereinstimmt.“ Aber: „Die Abgrenzung zwischen einzelnen Beschwerden und grundsätzlichen Problemen, für die dann der City-Inspektor verantwortlich zeichnet, wird sich in der Praxis noch einspielen müssen“, vermutet er. Der City-Inspektor soll laut Stadt auch Ansprechpartner für lokale Akteure und Gremien sein. Nicht zuständig ist er für einzelne Beschwerden aus der Bürgerschaft. Diese werden über das Service-Center der Bürgerdienste unter der Behördenrufnummer 115 oder über die Leitstelle des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung unter Tel. 0621/293-2933 entgegengenommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020