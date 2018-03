„Ein Stachel sein“

Anzeige

Zu Gast war sie bereits an ihrer neuen Wirkungsstätte. Seit 1. März arbeitet Pfarrerin Heike Springhart mit einem 50-Prozent-Deputat im Team der CityGemeinde Hafen-Konkordien mit.

Sie kennt Mannheim und ist dort seit 2017 keine Unbekannte: Im Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ diskutierte sie beim Ökumenischen Kirchentag Mannheim über die „Macht der Worte“. Im Oktober beteiligte sie sich beim Empfang der Landeskirchen Baden und Württemberg in den Reiss-Engelhorn-Museen am Reformationsslam und hielt am Reformationstag 2017 die Festpredigt in Konkordien. Einige Jahre zuvor hatte sie am Theologischen Institut der Universität Mannheim Studierende der Wirtschaftspädagogik und Theologie unterrichtet. 2016 gewann sie den ersten badischen Frauen-Preacher-Slam, der in Heidelberg ausgetragen wurde. Nun hat Pfarrerin Heike Springhart einen Dienstauftrag zur Mithilfe in der Vakanz in der CityGemeinde Hafen-Konkordien.

Seit ihrem Studium in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg beschäftigt sie die Frage, „wie Kirche und Religion den Wandel in unserer Gesellschaft mitgestalten und fruchtbar, kreativ und kritisch Stachel sein können“, so die Theologin. Zu den vielfältigen Stationen ihres Wirkens zählt auch die Theologische Fakultät in Heidelberg, wo sie als Assistentin arbeitete und wo sie jetzt Privatdozentin für Systematische Theologie ist. Sie hat im Leitungsteam eines deutsch-amerikanischen Forschungsprojekts mitgearbeitet, wodurch intensive Kontakte nach Chicago entstanden. Lehrtätigkeiten führen sie an die Universitäten in Bochum und in Zürich. Seit 2010 leitet die begeisterte Preacherslammerin das Theologische Studienhaus Heidelberg. Diese 50 Prozent-Stelle behält sie bei, wenn sie sich mit der anderen Hälfte nun in Mannheim einbringt.