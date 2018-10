Eine Frau mit Herz verlässt Mannheim

Andreas Koch (v.l.) dankt Birgit Pieper mit Jugendreferentin Hannah Griesbaum. © Osthues

Über zehn Jahre hat Birgit Pieper den Christlichen Verein Junger Menschen e.V. (CVJM) in Mannheim als Referentin geleitet. Bei einer Feier mit zahlreichen Gästen im Vereinshaus in K2 wurde sie jetzt verabschiedet, musikalisch umrahmt durch die „Regenbogenkinder“ aus Feudenheim und die M3-Band der FSJler.

„Birgit ist eine Frau mit Herz“ steht auf einem Zettel vor dem Eingang zum Festsaal. In einer Art Frage- und Antwort-Spiel beleuchtete Moderatorin Sandra Gössl zusammen mit Birgit Pieper den Lebens- und Berufsweg der Referentin, die sich seit 30 Jahren mit viel Herzblut für den CVJM engagiert. Pieper hatte zunächst von 1988 bis 1993 beim CVJM-Mannheim gearbeitet und danach beim CVJM Esslingen im Bereich junger Erwachsener. 1998 kehrte sie nach Mannheim zurück. Als Leitende Referentin prägte und unterstützte sie die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Teilnehmer und brachte wichtige Impulse in den CVJM Mannheim ein. Ihr lagen vor allem die jungen Menschen am Herzen, hat ihr Potenzial und ihre Persönlichkeit gefördert. „Ich war Mädchen für Alles“, meinte Pieper lachend. Ihr Aufgabenbereich reichte von der Vermietung und Ordnung im CVJM-Haus in K2 über die Beschaffung von Finanzen, Zuschüssen und Spenden-Akquise bis zur Netzwerk- und Stadtteilarbeit. 2004 gründete Pieper die Jungschargruppe „Regenbogenkinder“ in Feudenheim.

In Zusammenarbeit mit der Stadt gründete sie 68DEINS! Kinder- und Jugendbeteiligung Mannheim und in Zusammenarbeit mit den christlichen Gemeinden im September 2017 den Verein „Gemeinsam für Mannheim“. Pieper war Mitorganisatorin des Kindergipfels und beim Kinderspektakel im Luisenpark. Sie organisierte die jährliche Jungscharübernachtung, Zeltlager und große Veranstaltungen wie das „Jesushaus“, den Jugendgebetsabend und die Blutspendenaktion. Sie hat zudem versucht, Menschen von Straße zu holen und ihnen eine Heimat zu geben. Am 1. November wird Birgit Pieper eine neue Stelle als Referentin der AG-Geschäftsstelle in Kassel antreten und dem CVJM somit in anderer Rolle erhalten bleiben.

Gute Zusammenarbeit gewürdigt

Voller Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit blickten der Vorstand, Wegbegleiter und Freunde zurück. Ariane Graske vom Stadtjugendring erklärte, Pieper hinterlasse ihrem Nachfolger ein wohlbestelltes Haus. Pfarrer Ulrich Nellen dankte „für viele Jahre Jugendarbeit in der Trinitatisgemeinde, die diese allein nicht habe abdecken können“. Ulrich Holl vom Verein „Gemeinsam für Mannheim“ hob in seinem witzigen Grußwort „die total gute Zusammenarbeit“ hervor.

Für „eine unvergessliche Zeit“ dankte ihr CVJM-Vorsitzender Andreas Koch. Mit Pieper gehe ein Teil von ihm selbst weg. „Sie war mein Bezugspunkt, hat mir und vielen anderen im CVJM eine Heimat gegeben“, sagte Koch. Er lobte „ihre Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, festgefahrene Strukturen aufzubrechen und gemeinsam was Neues zu beginnen“. In den nächsten Monaten werde der CVJM die Früchte ernten – vor allem im nächsten Jahr, wenn der CVJM sein 150-jähriges Bestehen feiert. Birgit Pieper dankte für die lieben Worte und erklärte: „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist, und ich glaube, ich hab‘ da einen geschickten Zeitpunkt erwischt.“ ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018