„Elias“ mit 150 Interpreten

Anzeige

Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Mannheim führt am Sonntag, 11. März, 17 Uhr, in der Citykirche Konkordien, R 2,2 gemeinsam mit dem Konzertchor der Musikschule das Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Mitwirkende sind 70 junge Musiker, vier Solisten und 80 Chorsänger – also 150 Interpreten. Als Solisten konnten die Sopranistin Aisha Tümmler und die Mezzosopranistin Annette Wieland gewonnen werden. Der Tenor Benedikt Nawrath und des Bassist Jan-Ole Lingsch vervollständigen das Solisten-Quartett. Darüber hinaus stehen Mitglieder der Gesangsklassen der Musikschule Mannheim solistisch auf der Bühne. Mit den Vorbereitungen wurde bereits im vergangenen Herbst begonnen. Der Eintritt ist kostenlos. aph