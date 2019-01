Erzählabend vor Europa-Wahl

Die Caritas plant drei Veranstaltungen im Vorfeld der Europa-Wahl. Der Auftakt ist ein Erzählabend am heutigen Freitag, 18. Januar. Los geht es um 19 Uhr im Haus der Caritas, B 5, 19a. Im Mittelpunkt stehen die Rede von Papst Franziskus zur EU, persönliche Erinnerungen an die Zeit vor der EU und die Kooperation des Caritasverbands Mannheim mit der Caritas in Warschau. Dekan Karl Jung, der ehemalige Leiter des Sozialamtes, Helmut Graf, und Caritas-Abteilungsleiterin Stefanie Paul eröffnen den Abend. Anschließend können die einzelnen Themen an Erzähltischen vertieft werden. Es folgt ein Abend mit Zeitzeugen (15. März) und ein Podiumsgespräch mit Abgeordneten, das am 3. Mai stattfindet. red

