Es lohnt sich, einfach mal drauf loszuschimpfen

Konzept begeisterte

Poetry-Anfänger und Teilnehmer aus Mannheim und Umgebung erfreuten die Zuschauer mit ihren persönlichen und zum Teil auch erschreckenden Texten. Die Darstellungsformen und die Thematik unterschieden sich dabei sehr stark in den einzelnen Beiträgen. Einige Slammer trugen ihre Texte mit theatralischer Gestik vor – wie Wilhelm Sauter, der über Smartphones und SUVs abmotzte. Jürgen brachte das Publikum mit vermeintlich sinnvollen Maßnahmen des Jobcenters zum Lachen, während Thorolf Hartz IV kritisch betrachtete und Marlon mit Hintergrundwissen zum Behördenalltag amüsierte.

Es kamen auch gesellschaftskritische Elemente in den Werken vor, so wurde die Ignoranz der heutigen Gesellschaft durch Cato thematisiert, während Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier beschrieb, wie er über die vielen Hindernisse im innerstädtischen Raum stolperte. Am Ende siegten die Schwestern Anna und Marie Brilla (17 und 15 Jahre) mit der umwerfend komischen Schilderung ihres Schulalltages. Der Beifall zeigte, dass das Konzept auf große Begeisterung traf. Nicht zuletzt wegen der verschiedenen Darbietungsformen, die es jedem Zuschauer ermöglichte, sich für die Beiträge der Slammer zu erwärmen. So verbrachten die Zuschauer, geleitet von der charmanten Moderatorin, einen sehr schönen inspirierenden Abend.

