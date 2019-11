Familienkonzert bei Jazz im Busch

Nach dem Erfolg der Vorjahre präsentiert Jazz im Busch auch in diesem Jahr ein Konzert für Familien, das extra zur Nachmittagszeit, zu dem die ganze Familie willkommen ist, angeboten wird. In der Jungbuschhalle Plus X in der Werftstraße 10 präsentiert die Gruppe Freygish 3 Express Klezmer-Musik aus dem osteuropäischen Raum am Samstag, 23. November, 15.30 Uhr. Jazz im Busch ist eine kleine Konzertreihe, die jeden Monat ein Konzert präsentiert. Das Programm wird von Organisator Steffen Rosskopf kuratiert und ist mit seiner Mischung aus lokalen wie überregional tätigen Künstlern ein fester Bestandteil der Mannheimer Musikszene. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019