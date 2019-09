Feinkostladen in neuen Händen

Ein euphorisches „Buongiooorno“ schallt dem Besucher beim Betreten des kleinen Feinkostladens entgegen. In den Regalen tummeln sich Olivenöle, Pasta, Biscotti und getrocknete Tomaten und es riecht auf den knapp 70 Quadratmetern wie bei einer italienischen Mama. Selbstgebackenes Ciabatta in einem hellen Weidenkorb, Salami und Prosciutto liegen in großen Stücken hinter dem Thekenglas neben Käse aus Italien und Spanien – so muss wohl das Dolce Vita schmecken, wie man in Italien das süße Leben nennt.

Und das soll auch so bleiben: Obwohl nach 24 Jahren die Besitzer Paola und Pino Di Pasquale ihr mit viel Herzblut geführtes italienisches Lebensmittelgeschäft D. S. Lebensmittel zum 1. Oktober in neue Hände geben. Denn mit Lucia und Sebastian Pollani stehen zwei ebenso engagierte Nachfolger bereit. Sie wollen den Familienbetrieb genauso weiter führen, schließlich gibt es den Laden, wie er heute zu bewundern ist, schon über 20 Jahre. Seit über 60 Jahren ist der Betrieb unter wechselnden Namen und Inhabern in G 5, 5 ansässig und ein Szenetreffpunkt im Stadtteil und Genussort zugleich – bestens geeignet für hüftgoldige Mittagspausen. Nach der Übergabe ihres Feinkostladens in der westliche Unterstadt im Oktober wollen sich Paola und Pino Di Pasquale dann etwas mehr Freizeit gönnen, schließlich standen sie fast täglich hinter dem Tresen.

Kunden traurig über Abschied

Noch lebhaft erinnert sich Paola Di Pasquale an ihre ersten Tage im Feinkostenladen, den auch sie 1995 gemeinsam mit ihrem Ehemann einst übernommen hatte. Dafür hatte sie schon vorher ein Jahr lang unter der spanischen Vorbesitzerin gearbeitet. „Mir hatte der Laden gut gefallen, der Kontakt mit den Leuten“, sagt Paola Di Pasquale.

Doch sie hätten das nun schon so lange gemacht. Bei Arbeitsstunden von mehr als zwölf Stunden am Tag, habe sie kein Privatleben mehr gehabt, sagte die Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Ihr fällt vor allem der Abschied von ihren guten Kunden schwer, die nicht nur aus Mannheim, sondern der ganzen Region kamen.

„Wir haben viele Stammkunden, ich kenne fast alle und ihre Lebensgeschichten; es ist eine große Familie“, schwärmt Paola Di Pasquale. Alle seien traurig und schockiert, dass sie gehen. Doch wir haben schon immer gesagt, dass wir irgendwann aufhören werden, aber keiner hat gedacht, dass wir das wirklich machen.“ Mit Lucia und Sebastian Pollani hätten sie zwei gute Nachfolger gefunden. Beide wurde 1968 geboren. „Eigentlich sollte ich Sebastiano heißen, doch im Geburtenregister hat der Standesbeamte das ’o’ vergessen“, erklärt Sebastian Pollani lachend. Die Pollanis, die ebenfalls drei erwachsene Kinder haben, führten dreißig Jahre lang einen italienischen Gastronomiebetrieb in Frankenthal. Durch die Lieferung von italienischen Feinkostartikeln an D.S. Lebensmittel, lernte Pollani das kleine Geschäft in G 5, 5 kennen und lieben.

Das Ehepaar will den Laden wie bisher weiterführen: „Die Vitrine mit Prosciutto, Mortadella, Salsiccia, der pikanten italienischen Endlos-Bratwurst, und Käse bleibt erhalten und es kommen noch ein paar neue Frischeangebote dazu.“ Außerdem wollen die Pollanis am Wochenende Wein- und Käseverkostungen anbieten. Nur der Name des italienischen Lebensmittelgeschäfts wird sich ändern in „La Bottega del Gusto“.

