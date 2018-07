Fest der guten Nachbarschaft

Anzeige

Ein friedliches Zusammensein von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen sowie Respekt und Toleranz im Umgang miteinander – was angesichts von Fremdenhass eine nahezu unüberwindbare Herausforderung zu sein scheint, versuchen die Bewohner des Jungbuschs bereits im Kleinen zu leben: Beim Konzert „Der Busch spielt“, das als Teil der Reihe „Kultur am Kanal“ dieses Jahr bereits zum fünften Mal stattfand, wurde die Piazza in der Fußgängerzone Beilstraße zur Bühne für ein buntes und abwechslungsreiches Musikprogramm. Das bewies den zahlreichen Zuschauern, wie viel kulturelle Vielfalt und Gemeinsinn im Jungbusch steckt.

Einblicke in den Alltag

Die Akteure waren Menschen unterschiedlichster Herkunft und Altersgruppen mit einer Verbindung zum Viertel: von der stadtweit beliebten Senioren-Rockgruppe „Faltenrock“, die aus einem generationenübergreifenden Pilotprojekt der Popakademie Mannheim entstand, über die Sängerin und Songwriterin Dilara, die selbst aus dem Jungbusch stammt, bis zu Rappern der Creative Factory, einer Werkstatt für kreative Jugendkultur des Gemeinschaftszentrums Jungbusch: alle gaben mit selbstgeschriebenen Texten über das Leben, die Liebe und „ihren“ Jungbusch persönliche Einblicke in ihren Alltag im Quartier.

Ergänzt wurde das Programm am Ende durch einen kostenlosen gemeinsamen Imbiss mit Friedensgebet, zu dem der Internationale Frauentreff im Bewohnerverein Jungbusch, der Internationale Mädchentreff/SJR sowie die Katholische Marktplatzkirche St. Sebastian und die Evangelische Hafenkirche einluden und der von den Besuchern begeistert angenommen wurde. Dem Musikfest war ein vielfältiges Kinderprogramm der neuen Bewohnerinitiative „Mein, dein, unser Spielplatz“ vorangestellt, die sich Anfang des Jahres unter der Federführung von Laura Malek-Tehrani und weiteren Müttern gründete. Ziel ist, den Spielplatz in der Beilstraße zu renovieren, Regeln für das Verhalten auf dem Platz zu etablieren und damit ein Zeichen für einen kinder- und jugendfreundlichen Jungbusch zu setzen, zu dem alle ihren Beitrag leisten sollen.