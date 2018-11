Filiale in H 7 schließt

Die Sparkassen-Servicefiliale in der westlichen Unterstadt. © Rittelmann

Die Sparkassen-Servicefiliale in H7 in der westlichen Unterstadt schließt zum 31. Dezember. Die Nachfrage des mit zwei Mitarbeitern besetzten Service sei stark rückläufig, teilte Banksprecher Rico Fischer auf Anfrage der Zeitung mit. Die meisten Kunden, die persönlichen Service nutzen würden, suchten eine Filiale auf, in der sie auch beraten werden könnten. Fischer: „Für gewöhnlich ist das die Filiale Paradeplatz, die zu Fuß etwa 800 Meter entfernt ist und mit umfassendem Angebot für unsere Kunden aufwartet“. Der Geldautomat in H 7 werde aber erhalten bleiben, berichtet Fischer, und die beiden Mitarbeiter in Filialen eingesetzt, in denen die Nachfrage nach persönlichem Service höher sei. Ansonsten, so der Pressesprecher der Bank, habe die Sparkasse mit 32 Filialen und 30 Selbstbedienungsstandorten in der Region auch nach dieser Maßnahme eines der dichtesten Filial- und Automatennetze. aph

