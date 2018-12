Flüsternd leise und aus voller Kehle

„Das ist hier ja wie im Wohnzimmer“, freute sich Sängerin Jutta Brandl. „Wir sind in Weihnachtsstimmung. Stiefel rausstellen, meine Kinder sind aber schon groß.“ Auf der Schaufensterbühne im soziokulturellen Projektladen Laboratorio17 trat das Duo „Brandl Sperrfechter“ im Rahmen der Reihe „Jazz im Busch“ auf. Mit einem sedierend-ätherischen und sanftmütigen Auftritt, dem jedoch nur eine geringe Besucherzahl beiwohnte.

Aufmerksames Publikum

Sie lädt einfach zum spontanen Verweilen ein, die kostenfreie konzertante Reihe „Jazz im Busch“: Nach und nach kamen immer mehr zufällig draußen auf dem Bürgersteig vorbeiflanierende Passanten ins „Laboratorio17“ hereingeschlichen, um sich den ruhigen Auftritt des Zweigespanns Brandl und Sperrfechter anzuhören. Für das aufmerksam lauschende Publikum stimmten die beiden Klangpartner die Nummer „Blackbird“ von den Beatles an, die sich auf dem „Weißen Album“ finden lässt. Vor wenigen Wochen feierte das „Weiße Album“ sein 50-jähriges Jubiläum seit der erstmaligen Veröffentlichung. Deshalb hob das deutsche Musikmagazin „Rolling Stone“ die Beatles auf das Titelblatt seiner November-Ausgabe. Auf der Laboratorio-Bühne spielte Gitarrist Bernhard Sperrfechter eine elektrische Gitarre der Marke „Frame Works Guitars“ mit Nylonsaiten und ohne Resonanzkörper. „Ich werde von dieser Firma aber nicht gesponsert“, betonte Sperrfechter.

Während ihrer Performance wirkten die beiden Jazz-Musiker, die bereits auf den Festivals „Jazzopen“ in Stuttgart und „Jazz&Joy“ in Worms auftreten durften, ein wenig wie das Berliner Popduo Rosenstolz, obwohl das ja stilistisch in eine gänzlich andere Richtung geht. In der Pause ließ Veranstalter Steffen Rosskopf wieder seine weiße Bratpfanne unter den Besuchern für Spenden an die zwei Musiker herumgehen. Unterstützend als Benzingeld.

Darüber hinaus brachte das Zweigespann das Stück „Both Sides, Now“ von der kanadischen Singer/Songwriterin Joni Mitchell aus dem Jahre 1969 zu Gehör. „Das hat sie im zarten Alter von 17 Jahren geschrieben, unglaublich, was für ein Text“, kommentierte Sängerin Jutta Brandl, die gesanglich die Techniken Doo Wop und Scat verwendete und in Schifferstadt wohnt. Mal sang Bühnenkünstlerin Jutta Brandl flüsternd leise, mal förmlich ausbrechend aus voller Kehle. Zwischendurch erläuterte die Sängerin mit einem Fingerzeig den sinnhaften Unterschied zwischen den zum Verwechseln ähnlichen Textzeilen „the world falls apart“ und „the world falls in love“, also zwischen „sich verlieben“ und einer „auseinanderfallenden Welt“. Nämlich in Bezug auf das Weihnachtslied „The Christmas Walls“ – bei diesem Stück versinge sich Brandl gelegentlich. Später erinnerte Gitarrist Bernhard Sperrfechter an den am 22. August 2016 verstorbenen belgischen Modern-Jazz-Musiker Toots Thielemans.

„Im März werden wir vielleicht ein paar aufgenommene Songs als Album veröffentlichen“, schilderte Gitarrist Bernhard Sperrfechter, der seit 2012 in Speyer hauptberuflich die städtische Musikschule leitet. Überdies intonierten die Musiker noch „Winter Wonderland“, „The Meaning of The Blues“ und „Ach bittrer Winter“.

Was macht für das Duo ein gutes Jazz-Konzert aus? „Wenn der Raum gut klingt, der Sound gut ist, die Besucher aufmerksam sind. Als Musiker ist man ein Dienstleister“, erklärte Sängerin Jutta Brandl nach dem Auftritt.

