Frauenchor stellt sich vor

Carré Chanté, der Frauenkammerchor der Mannheimer Liedertafel präsentiert am Sonntag, 4. November, 19.30 Uhr, in seinem Konzert „Nacht, Beschwörung und Magie“, ein abwechslungsreiches Programm stimmungsvoller, dynamischer und zum Teil skurriler Werke. Sie werden umrahmt durch Auszüge einiger bekannter literarischer Texte, die einen Einblick in die Verarbeitung dieser geheimnisvollen Thematik bieten. Zu hören sind Werke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Bela Bartók, John Williams und Arne Mellnäs. Mit dem Konzert stellt sich Carré Chanté gemeinsam mit seiner Leiterin Janette Schmid offiziell als neuer Frauenkammerchor der Mannheimer Liedertafel vor. Der Eintritt zum Konzert in K 2,31 ist frei. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018