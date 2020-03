Freude in der „kleinen Vesperkirche“

„Herzlichen Dank, die zwei Kühltheken sind super“, freute sich Petra Casper, Leiterin des DiakoniePunkts Konkordien. Jetzt könnten die vielen Lebensmittel selbst im heißen Sommer länger gelagert werden. „Das ist eine Erleichterung und für unsere Kunden auch eine ganz andere Wertschätzung“, so Casper.

Die Mitglieder des Inner Wheel Clubs Mannheim-Heidelberg waren beeindruckt von der Arbeit, die die 38 Ehrenamtlichen und vier Festangestellten Tag für Tag im DiakoniePunkt Konkordien leisten. Hier wird nicht nur 70 bis 90 Menschen täglich ein frisch zubereitetes und warmes Mittagessen serviert. Sondern die Kunden haben außerdem die Möglichkeit, sich gegen einen von ihnen bestimmten Betrag mit selbst ausgewählten Lebensmitteln einzudecken. Auch Kleidungsstücke und Haushaltswaren finden sie im DiakoniePunkt Konkordien. Und die Not ist erkennbar groß. „Nicht nur Obdachlose und Hartz IV-Bezieher, sondern immer mehr Rentner, die von ihrer knappen Rente nach Abzug von Miete, Strom und anderen Nebenkosten einfach nicht mehr leben können, gehören zu unseren Kunden“, berichtete Casper, während die Menschen wegen des großen Andrangs schubweise Einlass in die Verkaufsräume erhielten.

„Sehr berührend“

„Es ist was anderes, wenn man das nur hört oder liest, als wenn man die Not hier mit eigenen Augen sieht“, fanden die Damen des Inner Wheel Clubs. „Es ist sehr berührend zu sehen, was hier täglich los ist“, erklärte-Präsidentin Birgit Stegmann. Der Inner Wheel Club unterstütze schon seit Jahren die Vesperkirche. „Die Vesperkirche ist großartig“, betonte Stegmann, „aber es gibt sie nur vier Wochen im Jahr.“ Die sogenannte „kleine Vesperkirche“ direkt gegenüber von der Konkordienkirche aber sei das ganze Jahr über für die Menschen in Not geöffnet und Ansprechpartner. Und das sind nicht nur Rentner. „Es gibt viele Menschen, die unschuldig in Not geraten“, erzählt Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werks. Viele hätten ihr Leben lang gearbeitet. „Aber dann kommt eine Krankheit, eine Trennung oder ein anderer Schicksalsschlag hinzu und plötzlich reicht das Geld nicht mehr“, so Graf.Und das könne jeden Menschen treffen, den Arbeiter ebenso wie den Akademiker. ost (Bild: ost)

