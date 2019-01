Friedenfest zugunsten Notleidender

Für Ursula Kremer und ihr Kollegium ist es wichtig, den Stadtteil in seiner Vielfalt und Besonderheit darzustellen. Deshalb luden die Verantwortlichen der Jungbusch-Grundschule auch diesmal zu einer Friedensfeier. Die Veranstaltung musste nach langer Zeit wieder in die Turnhalle umziehen. „Normalerweise feiern wir auf dem Schulhof“, so Kremer. Doch das Wetter spielte nicht mit.

Seit mehr als zehn Jahren hat die Friedensfeier ihren festen Platz im Terminkalender des Stadtteils, berichtete die Schulleiterin. Die Eltern waren ebenfalls eingeladen. Dafür hatten die Lehrerinnen und Lehrer die Turnhalle festlich dekoriert. Bereits der Weg dorthin war mit Kerzenlichtern und Tannenzweigen ausstaffiert.

Der Auftakt der Friedensfeier wurde mit einem Lied gestaltet. Es sei ein überkonfessionelles Fest, welches die Bedeutung des Friedens ins Zentrum stelle, betonte Ursula Kremer. Zudem wolle man ein Zeichen für Toleranz setzen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil marschierten die Mädchen und Jungen zu den Schwestern der Mutter Teresa in die Draisstraße und überreichten dort die von den Eltern gespendeten Lebensmittel. „Dadurch sollen notleidende Menschen in unserer Stadt unterstützt werden, um ihnen eine Freude zu bereiten“, wie die Grundschulrektorin am Ende erzählte. jba

