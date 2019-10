Fröhlicher statt trostloser Anblick

Die mit Tierbildern neu versehene Wand im U 5-Garten. © Wagner

Zahlreiche und einzigartige Kunstwerke zieren den Bauzaun des Doppelquadrats T 4/T 5. Vögel, Affen Hasen und viele weitere. Sie alle haben gemeinsam, dass sie bei „Fabelwelten“, in den Kreativworkshops von Dorle Schimmer entstanden sind.

Jedes der Tiere ist auf einer Holzbasis angebracht, ist selbst aus Zeitungspapier gefertigt und mit Tusche bemalt. Warum die Wahl auf dieses Material gefallen ist, erklärt die Künstlerin. „Zeitungspapier ist einfach mein Ding“, sagt Schimmer. Sie selbst arbeite immer wieder damit und schätze die Dünne des Papiers, dadurch lasse es sich gut anbringen und den Teilnehmern nehme es die Angst, wenn sie mit weniger wertvollen Materialien arbeiten. Die wasserfeste Tusche eigne sich bestens und mache die Kunstwerke trotz der Ausstellung im Freien langlebig. Mit einem Rundgang um die Quadrate und einem anschließen Herbstfest im Internationalen Garten feierten die Beteiligten nun den Abschluss der Workshops. Die kreativen Nachbarschaftstreffen fanden zwischen Juni und Juli an verschiedenen Orten statt, beispielsweise bei der Citykirche Konkordien, im Internationalen Garten oder beim Seniorentag. Sie waren ein Teil des seit 2017 laufenden Projekts „Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T 4/T 5“, das vom Kulturamt und dem Quartiermanagement Unterstadt mit dem Ziel in Leben gerufen wurde, um die Veränderungen auf dem Gelände künstlerisch zu begleiten und zu informieren. Auch das Kennenlernen der Bewohner untereinander war beabsichtigt. Wobei Stefanie Rihm vom Kulturamt feststellte, dass es eine wirkliche Großstadtanonymität in der Innenstadt schon bisher nicht gegeben habe. „Wir haben hier zwar viel Fluktuation, aber die Anwohner sind sich sehr wohl auch bekannt“, so Rihm. Schließlich seien es nicht nur Anwohner gewesen, die an den Kursen teilgenommen haben, wodurch jedes Mal bunte Gruppen entstanden sind.

Wenige Tage ausgestellt

Dorle Schimmer, die ansonsten hauptsächlich mit Kindern arbeitet, äußerte sich begeistert. „Ich hatte wirklich viel Spaß.“ Und dass, obwohl nicht alles nach dem Konzept verlaufen sei. „Die hochfliegenden Ideen lassen sich nicht immer mit der Wirklichkeit vereinen.“, sagt sie. So auch das Motto „Fabelwelten“, welches durch die verschiedenen Kulturkreise der Teilnehmer nur noch eine inspirierende Rolle darstellte. Das Ergebnis jedenfalls mache einen eher trostlosen Platz zu einem fröhlichen. Das hätten Passanten geäußert, die an der Freiluftausstellung vorbeigekommen waren.

Gekrönt wurde der Nachmittag mit der Enthüllung einer Wand im Internationalen Garten U 5, die ebenso mit vielen bunten, kleinen und großen Tierbildern versehen wurde. Anders als die Werke, die nur noch wenige Tage am Bauzaun ausgestellten werden, sollen diese langfristig Teil des Internationalen Gartens bleiben. Im Anschluss sorgten Marc Kupietz, Vorstand des Internationalen Gartens und sein Team für Bewirtung, während Dorle Schimmer mit ihrer Band die afrikanische Fabel „Der furchtsame Hase“ musikalisch untermalt vortrug.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019