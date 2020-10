GBG-Förderpreis: Jetzt bewerben

Gemeinsam mit ihren Partnern aus dem regionalen Handwerk sucht die Mannheimer städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG in diesem Jahr wieder Vereine oder Initiativen, „die mit ihrem Engagement, ihrer Idee und ihrem Herz Mannheim nochl(i)ebenswerter machen“. So steht es in der Ausschreibung. Der GBG-Förderpreis richtet sich an Kinder- und Jugendprojekte. „Dabei ist es für die Bewerbung erst einmal unerheblich wie groß der Verein/die Initiative ist oder wie viele Kinder und Jugendliche teilnehmen. Es zählt im ersten Schritt allein die Nächstenliebe“, so Stefanie Pietruska von der GBG-Unternehmenskommunikation. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Alle Informationen zur Bewerbung sind zu finden unter www.gbg-mannheim.de/foerderpreis. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020