Gelände wird aufgewertet

Die SPD hat sich in den Haushaltsberatungen für eine Aufwertung des Swanseaplatzes eingesetzt. Jetzt wird die Maßnahme geplant, wie die Partei mitteilt. Isabel Cademartori, Sprecherin der SPD für die Innenstadt, erklärt hierzu: „Der Swansea-Platz ist einer der wichtigsten Plätze in den Quadraten. Durch unseren Antrag im Gemeinderat wird dieser Platz zukünftig aufgewertet.“ Die Stadt erstelle hierfür einen Freiraumplan, der sich durch deutlich mehr Grünpflanzen und Aufenthaltsqualität auszeichne.

Gerade in Zeiten steigender Temperaturen durch den Klimawandel sei das eine wichtige Maßnahme, so Cademartori weiter. Auch städtebaulich sei die Aufwertung von hoher Bedeutung, „denn für die Weiterentwicklung unserer Stadt sind ihre Plätze ein zentrales Element. Sie sind Versammlungsort und Quartiersmittelpunkt und haben damit zusätzlich eine gesellschaftliche Aufgabe.“ Mannheim wird, so ist die Politikerin überzeugt, bei Platzaufwertungen „nun noch aktiver werden, um auch in der Zukunft attraktiv zu bleiben.“ aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020