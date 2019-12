Geld für mobile Sozialarbeit mit Kindern

„30 Bewerbungen, so viele Mannheimer Vereine und Institutionen wie noch nie haben sich beworben“, freute sich Jurymitglied und GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings bei der 7. Vergabe des Förderpreises der GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH und deren starker Partner aus dem regionalen Handwerk im Schatzkistl. Das zeige die Vielfalt des Engagements in Mannheim für Kinder und Jugendliche, das von Sport und Kultur über Tanz und Musik bis hin zu handwerklichen Projekten reiche, so Frings.

Außerdem freute sich Frings, dass die GBG dank zahlreicher Sponsoren aus dem Handwerker mit insgesamt 21 500 Euro die bisher höchste Summe an sieben Preisträger vergeben konnte. Sieger des Abends war die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. Den symbolischen Scheck in Höhe von 7000 Euro überreichte der Geschäftsführer der Alten Feuerwache, Sören Gerhold. „Mit dem Geld kann der Verein sein Projekt Mobile Kinder Sozialarbeit weiterführen“, freute sich Gerhold. Besonders imponiert habe ihm, dass der Verein die Kinder auf der Straße abholt, um mit ihnen und ihren Familien Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsformate zu verwirklichen. Geschäftsführerin Heike Grönert konnte das Glück kaum fassen. „Mir fehlen die Worte, was eher selten vorkommt“, sagte sie lachend.

Mit dem 2. Preis in Höhe von 5000 Euro zeichnete Frings die Mütterinitiative „Mein, Dein, Unser Spielplatz“ aus dem Jungbusch aus, die sich auf dem Spielplatz Beilstraße engagiert mit zahlreichen Aktionen für die Kinder und deren Familien. Platz drei und damit 3000 Euro gingen an das Jugendhaus Schönau für das Projekt „Next Generation Hip Hop“ – das mit einer Präsentation vor Publikum seinen krönenden Abschluss finden wird.

Drei Sonderpreise

Außerdem hatten drei Handwerksbetriebe jeweils einen Sonderpreis in Höhe von 1000 Euro gestiftet. Der von Käuffer & Co. Rhein-Neckar gestiftete Preis ging an den Förderverein des VfR Mannheim für sein Projekt „Soccer Kids“. Die 1000 Euro von der Firma Rehnig Bak gingen an das „Vorlesecafé“ des Fördervereins der Stadtteilbibliothek Herzogenried. Über 1000 Euro vom Farbenhaus Bissantz freute sich der Ring- und Stemmclub Eiche Sandhofen. Den Jurypreis in Höhe von 1500 Euro überreichte Journalistin Ute Maag an den Elternkreis Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim e.V., der davon Webcams für Brutkästen anschaffen will. Durch das Programm führten die GBG-Mitarbeiter Christian Franke und Heiko Brohm.

Seit 2013 unterstützen GBG und Handwerksbetriebe aus der Region ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche in Mannheim. Zu den Preisträgern zählten im Laufe der Jahre verschiedenste Vereine und Institutionen. ost

