Gemeinsam für Teilhabe

Schick gekleidete Gäste bei der Afrikanischen Nacht. © Engler

Dass Frauen aus dem asiatischen- und afrikanischem Raum mitunter gut vernetzt sind, das war bei der Afrikanischen Nacht unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Teilhabe“ im Stadtthaus zu erleben. In den angemieteten Räumlichkeiten konnte man sich über Bräuche und Tänze, musikalisch begleitet von der Trommelgruppe Mannheim „Djembe mobil“, informieren. Engagiert wurden die Musiker aus Ghambien von dem Migrationsbeirat Kadri Akapi. Organisiert hatten die Veranstaltung Isabelle Francois vom „Eine-Welt-Forum“ und Fouzia Hammoud vom Arabischen Haus in Mannheim.

Hilfe zur Selbsthilfe

Wie das Netzwerk teilweise auch weltweit funktioniert, davon berichteten die Frauen aus den jeweiligen afrikanischen Ländern. So war zu erfahren, dass das Netzwerk der kenianischen Frauen sich über Veranstaltungen finanziert. Diese Erlöse werden benutzt, um Frauen und Mädchen mit Hilfe zur Selbsthilfe in ihrem Heimatland zu unterstützen. Einige der Vorsitzenden der Hilfsvereine wohnen und arbeiten in Mannheim oder haben hier studiert. Treffen, wie der Afrika Tag seien wichtig, um voneinander zu lernen und die Kreativität zur Hilfe zu fördern, so die Organisatoren.

Nicht nur die in Mannheim ansässigen Vereine machten auf sich und ihre Organisation aufmerksam. In Zusammenarbeit mit dem Arabischen Haus warb auch die Vertreterin von TANG – The African Network Germany aus Baden-Württemberg um Unterstützung. Dort ist man auf der Suche nach Mentorinnen und Mentoren, die sich dafür einsetzen, geflüchtete Migranten zu betreuen.

Schick gekleidet und voller Stolz auf das bisher Erreichte präsentierten sich die Frauen und standen für Fragen der Gäste zur Verfügung. Die in Wiesbaden lebende Designerin (studierte das Fach in Kenia nach eigener Aussage) führte in einer Modenschau Kleider, genäht aus afrikanischen Stoffen, vor. Bevor Fouzia Hammoud alle ermutigte, zusammen zu tanzen. Zuvor hatte sie einem Büffet mit marokkanischen Spezialitäten eingeladen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019