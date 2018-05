Gemeinsam singen und spielen

Anzeige

Aber dann ging es hinaus auf den Schillerplatz, den die Kinder in Windeseile für sich in Beschlag nahmen. Zuerst spielten alle gemeinsam „Evolution“. Ziel ist dabei, die Evolution vom Ei zum Menschen nachzuspielen. Zu Beginn warfen alle Spieler Eier. Sie konnten sich nur am Boden rollend fortbewegen. Trafen sich zwei Eier, dann kämpften sie gegeneinander: Sie spielten eine Runde Schere Stein Papier. Der Gewinner stieg in der Evolution um einen Schritt auf, und entwickelt sich zum Huhn. So rollte zunächst das Ei am Boden. Das Huhn bewegte sich hockend am Boden fort, schlug dabei mit den Flügeln und gackerte. Der Dinosaurier lief gebückt und mit angezogenen Armen herum, brüllte gelegentlich. Der Affe ging (fast) aufrecht, klopfte sich auf die Brust und gab Affen-Geräusche von sich. Schließlich verwandelte er sich in einen Menschen, der aufrecht stolzierte. Beim Seilziehen, Fußballspielen oder Werfen der Frisbee Scheibe durften sich die Kinder wirklich austoben, ehe es wieder ernsthaft wurde. Die Probe für den Abschlussgottesdienst in St. Sebastian stand an. Da wurde wieder mit Eifer gearbeitet. In St. Sebastian am Marktplatz war so mancher Chor dann auch einzeln zu hören. So fand ein gelungener Tag einen gelungenen Abschluss. Die internationale Vereinigung der Peri Kantorei (lat.: Foederatio Internationales Peri Kantorei, IPC) ist eine Vereinigung von katholischen Jugendchören aus aller Welt. Sie wurde 1951 vom Heiligen Stuhl anerkannt. Erster Leiter war der Mainzer Domkapellmeister Georg Paul Köllner, der der Organisation bis 1963 vorstand.

