Geschichte zum Anfassen

Bei Vorarbeiten zur Neubebauung des Quadrats B 6 haben die Archäologen der Abteilung archäologische Denkmalpflege und Sammlungen der Reiss- Engelhorn Museen Mannheim (rem) Reste der Festungsmauer der Stadt aus dem 18. Jahrhundert freigelegt. Nach Abriss des ehemaligen Polizeipostens will das Amt für Vermögen und Bau Baden Württemberg auf dem Gelände einen Neubau des Leibnitz-Instituts für Sozialwissenschaften (GESIS) errichten.

Baubeginn nächste Woche

Am 1. Februar soll der Baubeginn sein, berichtet Projektleiterin Julia Paucker. Noch bis Ende dieser Woche gehört das Feld den Archäologen, einzelne Arbeiten können noch in der nächsten Woche vervollständigt werden. Mit dem Erdaushub auf dem Baugelände wurde im Oktober 2018 begonnen. Seit Mitte November 2018 sind die Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen damit beschäftigt, den im Boden verborgenen Zeugnissen der Vergangenheit nachzuspüren.

Wie bereits zuvor erwartet, stieß man auf Reste der einstigen Festung Mannheim. Benedikt Stadler und sein fünfköpfiges Team graben am nordwestlichen Teil der großen Anlage. Dort befindet sich ein Angle mort (toter Winkel). Hier stieß die Verteidigungsanlage aus dem 18. Jahrhundert auf die erste Festung (Friedrichsburg), die Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz ab 1606 auf der Gemarkung des damaligen Dorfes Mannheim anlegen ließ und die Ende des 17. Jahrhunderts zerstört wurde. Ab 1698 entstand hier die neue Festung. Wo diese mit dem Verlauf der vorherigen Festung zusammengeht, gab es rechte Winkel. Diese waren für den damaligen Baumeister ein Problem, weil der Feind gerade drauf schießen konnte. Deshalb wurden solche Ecken immer mit einem Angle mort besonders befestigt, zeigte Stadler anhand einer Zeichnung. Ein zweiter Angle mort befinde sich genau gegenüber.

Sandsteinmauer freigelegt

Freigelegt haben Stadler und sein Grabungsteam – bestehend aus Alicia Protz und Raphael Kahlenberg (studentische Mitarbeiter) sowie Günther Held, Norbert Knopp und Horst Seifert (Ehrenamt) – in mehreren Metern Tiefe eine etwa 3,50 Meter breite und circa 35 Meter lange Sandsteinmauer. Die Quadersteine sind 40 Zentimeter lang und haben eine Höhe von 17 bis 20 Zentimetern. Freigelegt wurde neben Resten der einstigen Festung auch ein Mauergeviert aus dem 18. Jahrhunderts. „Das gehörte zu einem Gebäude – wahrscheinlich eine Stallung“, erklärte Grabungsleiter Stadler.

Auf einem Stich von 1780 ist das Satteldach zu sehen. Gefunden wurden auch Teile der neuzeitlichen Bebauung aus dem 19. Jahrhundert. Ende dieser Woche wird ein Teil der Mauer abgerissen, für eine Teilunterkellerung des Neubaus, der am 1. Februar beginnt.

Der Großteil der Mauer wird wieder mit Erde zugeschüttet und verschwindet unter der Bodenplatte. „Das war eine Auflage der Stadt, mit dem Ziel, diese wichtige Substanz zu erhalten“, erklärte Projektleiterin Paucker. Doch gemeldet habe sich der Eigenbetrieb Stadtentwässerung, der für eine Trockenmauer die alten Buntsandsteine aus dem Odenwald verwenden will, so dass zumindest ein Teil der alten Festungsmauer überirdisch zu sehen sein wird.

Dass der Rest der Mauer unter der Erde verschwindet, sieht Archäologe Stadler „mit einem lachenden und weinenden Auge“. „Das ist sinnvoll, weil wir damit wenigstens den Weg des kleineren Übels gehen“, sagte er. Klar sei auch, dass die Archäologen der rem dem Fortschritt nicht im Wege stehen. Sie hätten die Zeugnisse der Vergangenheit dokumentiert. „Für die einvernehmliche Zusammenarbeit und Unterstützung vonseiten des Amts für Vermögen und Bau sind wir sehr dankbar“, so Stadler.

Verzögerung einkalkuliert

Auf die Frage nach den Konsequenzen für das Bauvorhaben erklärte Markus Herold, Abteilungsleiter Vermögen und Bau: „Wir haben die Bauverzögerung, sowohl Baukosten und Termin, einkalkuliert, da wir schon nach dem ersten Bauabschnitt in B 6 wussten, was auf uns zukommt.“ Er finde es absolut spannend, was er zur Baugeschichte erfahren habe. „Da kommt was rein, was wir so nicht erwartet haben, dass das Baugelände Teil der Geschichte der Stadt Mannheim ist.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019