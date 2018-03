Geschichtsunterricht auf der Straße

Anzeige

Am Gesundheitsamt der Stadt in R 1, 12 erinnert das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer von Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus an die Verbrechen des bedrückendsten Kapitels deutscher Geschichte. An dem Standort in der Passage hin zum Marktplatz gehen tagtäglich viele Menschen vorbei, ohne die Bedeutung zu kennen. Im Rahmen der Patenschaft, welche die Eberhard-Gothein-Schule gemeinsam mit der Max-Hachenburg-Schule derzeit wahrnimmt, war es den Schülerinnen und Schülern der Wirtschaftsoberschule daher ein wichtiges Anliegen, auf das besondere Objekt aufmerksam zu machen.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Mädchen und Jungen hatten sich zum Ziel gesetzt, Passanten, aber auch andere Schulklassen der kaufmännischen Schule in U 2, auf das Mahnmal des Künstlers Michael Volkmer hinzuweisen und für die Bedeutung von Menschenwürde und Menschlichkeit zu sensibilisieren. Bei klirrender Kälte versuchten die angehenden Abiturienten, mit verschiedenen Aktivitäten Aufmerksamkeit zu erlangen und damit aktiv die „Paten“-Rolle für ihr Anliegen wahrzunehmen. Wie wichtig derartiger Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht „auf der Straße“ für die jungen Menschen ist, erfuhren die Schülerinnen und Schüler auch unmittelbar anhand der unterschiedlichen Reaktionen: Neben Interesse und Staunen, vor allem von anderen Schulklassen, wurde den Jugendlichen auch mit breiter Nichtbeachtung bis hin zu Anfeindungen begegnet. Gleichzeitig waren auch die kleinen Momente von Menschlichkeit im Austausch mit den Passanten, denen es zum Teil ein Anliegen war, von ihren Sorgen und Nöten zu berichten, eine wichtige Erfahrung.

Vertreterinnen vom Arbeitskreis Justiz in Mannheim freuten sich sehr über das Engagement der jungen Menschen und bedankten sich herzlich. Der Verein, entstanden in politischem Engagement gegen Diskriminierung und rechtsradikales Gedankengut, hat eine zentrale Rolle bei der Realisierung des Mahnmals, das mobil ist und im Wechsel bei den an der Durchführung der Zwangssterilisation beteiligten Institutionen aufgestellt wird.