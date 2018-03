Gesundheit und Sport auf dem Stundenplan

Anzeige

Luis Fuchs und Lena Zimmermann sind derzeit oft auf Tour. Dreimal in der Woche engagieren sich die beiden an Schulen der Region für die Öffentlichkeitsarbeit der TSG Hoffenheim. Zu Sport und gesunden Lebensmitteln raten die 19-jährige Praktikantin und der 18-Jährige, der derzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. „Wir wollen den Verein bekannter machen und in Kooperation mit der AOK für eine gesunde Ernährung werben“, sagte Lena Zimmermann.

Alle ziehen mit

Es sei das erste Mal gewesen, dass sie dabei auf gleichaltrige Schüler einer weiterführenden Schule trafen. „Es ziehen aber alle gut mit“, bestätigte Luis Fuchs. Gleich 100 Veranstaltungen im Jahr absolviert der Hoffe-Express. „Wir sind seit 2014 immer wieder auf Tour und natürlich bei den Heimspielen der TSG dabei“, verriet Moderator Florian Schmanke. Für die erfolgreichen Teilnehmer des Gesundheitsquizes der AOK hielt er T-Shirt-Preise bereit. Im vergangenen Jahr hatte der Truck 4000 Kilometer abgefahren. „Das ist so viel wie nach Ankara und zurück“, berichtete TSG-Sprecher Daniel Uthmann.

Schulleiter Peter Sauter zeigte sich erfreut, dass es mit der Veranstaltung geklappt hat. „Das alles findet im Rahmen der Gesundheitsförderung an unserer Schule statt“, unterstrich er. Nachdem im vergangenen Jahr die Lehrer mit einer ähnlichen Maßnahme geschult worden waren, „sind diesmal unsere Jugendlichen an der Reihe“, so Sauter. Gleich mehrere Veranstaltungen zum Thema Gesundheitsvorsorge habe die Schule ins Programm genommen. „Diesen Termin konnten wir leider nicht für alle 1700 Schüler organisieren“, räumte der Schulleiter ein. „Deshalb haben wir sechs Klassen ausgewählt.“