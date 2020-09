Gießen und genießen

Beton und Müll zum Trotz: Auf dem Quartiersplatz im Stadtteil Jungbusch wächst ein Gemeinschaftsgarten. Zum Start der „Mini-Busch-Gärten“ wurde in jede der Holzkisten, die an über 20 Teilnehmer vergebenen wurden, eine Herbstblume gepflanzt. „Ohne Corona wäre der Start schon im Frühjahr gewesen“, sagte Initiatorin Sonja Maria Kaas.

Die Idee zu dem Urban Gardening Projekt war bei der Künstlerin und Gartenfreiraumplanerin über ihre Liebe für Pflanzen und Gärten entstanden, aber auch durch den Wunsch, Menschen verschiedener sozialer Schichten, Jung und Alt über alle Sprachbarrieren hinweg zusammenzubringen. Die Mini-Busch-Gärten sollen ein Ort der Begegnung sein. „Ich wollte die Leute mal aus ihren Straßen herausholen, so dass sich auch andere Kontakte entwickeln“, erklärte Kaas.

Und das ist ihr gelungen. Aus jeder Straße ist jemand dabei: Nachbarn, Eltern, Kinder, Studenten, Rentner, Bürger, Künstler, Pragmatiker, Träumer, Gärtner, sogar aus der Kauffmannmühle, aus Seahub und einige Spielplatzmütter. Die Kisten hat Kaas in einer alten Zigarrenfabrik in der Nähe von Wiesloch entdeckt. Die Holzkisten zum Lagern von Tabak wurden von Migranten aus Südosteuropa im Rahmen des Integrationsprojekts QuizMa in der Stadtteilwerkstatt von Biotopia in F7, 22-23 in den letzten Wochen umgebaut, geschliffen, gesägt, gebohrt, geölt, geschraubt, getuckert und wieder geschliffen.

Die fertigen Pflanzkisten wurden dann auf dem Quartiersplatz im Jungbusch aufgestellt und mit Erde befüllt. Entschieden hat sich die Gartenfreiraumplanerin für ein Dachgartensubstrat, das sowohl für Kräuter als auch für Stauden und Gräser ideal ist. Sie dankte der im Jungbusch ansässige Firma Sax + Klee, die den Erdtransport kostenlos übernommen hatte. Biotopia-Mitarbeiter Roland Müller-Dreisbach hat mit einigen freiwilligen Helfern die Kästen befüllt.

Gute Nachbarschaft entsteht

Finanziell wurde das Urban Gardening Projekt vom Restaurant Rhodos und von PIA Architekten in der Kirchenstraße unterstützt. „Nur der Wasserzugang ist noch nicht richtig geklärt“, bedauerte Kaas. Sie habe diesbezüglich mit Seahub gesprochen, Quartiermanager Michael Scheuermann die Tankstelle am Quartiersplatz gefragt. Der Quartiermanager freute sich über die Initiative der Künstlerin. „Für uns ist es eine tolle Sache, dass Sonja Maria Kaas sich mit ihren Talenten für den Jungbusch einsetzt“, sagte er. Das Urban Gardening-Projekt wird nicht nur vom Gemeinschaftszentrum Jungbusch aktiv unterstützt, unter anderem durch den Aktionsfonds des Quartiermanagements (QM) Jungbusch, sondern das QM ist auch Kooperationspartner.

„Wichtig ist“, so Scheuermann, „dass hier was Gemeinschaftliches entsteht, was die Menschen zusammenbringt, dass sich die Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Schichten für ihren Stadtteil einbringen und durch den gemeinsamen Garten eine gute Nachbarschaft entsteht“. Der Quartiersplatz, der insbesondere in der Nacht stark besucht werde, solle auch ein Platz für das Quartier sein. Durch Begegnungen sollten sich die Quartierbewohner den Ort in seiner ursprünglichen Funktion aneignen, sich dort wohlfühlen. „Der Platz ist für die Menschen hier etwas Wichtiges, gerade in der Corona-Zeit, in der das Quartierleben stark zurückgefahren ist“, betonte Scheuermann.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.09.2020